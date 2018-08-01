الحكومة توافق على تخصيص أراض في العلمين الجديدة للمطورين الصناعيين

Advertisements

أعلن مجلس الوزراء المصري ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، اليوم الأربعاء ، موافقته على الضوابط التي أقرها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بشأن تخصيص أراضٍ في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة ، للمطورين الصناعيين ، وذلك ضمن خطة تطوير المنطقة الصناعية ، لنجاح وتحفيز خطط التنمية والتطوير في مدينة العلمين الجديدة ، وجذب السكان إليها.

الضوابط والشروط الموضوعة للمشروع ، تضمنت تحديد المساحة الملائمة لتخصيص أراض ، بنظام المطور الصناعي ، تتناسب مع تكلفة توصيل المرافق الرئيسية على حدود هذه الأرض ، بحيث لا تقل المساحة لكل مطور عن مليوني متر مربع ، ويتم تسليم الأرض على مراحل ، على ألا تزيد مساحة المرحلة الواحدة عن 500 ألف متر مربع ، ولا يتم تسليم المرحلة التالية إلى الأولى ، إلا بعد التحقق من الجدية والالتزام بالبرنامج الزمني المتعاقد عليه.

Advertisements

وحال عدم التزام الشركة بتنفيذ أي من المراحل في موعدها ، وعدم إثبات جدية تطبق القواعد ، كما يحق للهيئة إعادة تخصيص المراحل غير المسلمة لمطور آخر.

وتضمنت الضوابط كذلك ، توافر الملاءة المالية وسابقة الخبرة للمتقدم ، في تطوير مناطق صناعية مماثلة.