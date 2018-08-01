الحكومة توافق على تخصيص أراض في العلمين الجديدة للمطورين الصناعيين

منذ 30 دقيقة أخبار مصر
الحكومة توافق على تخصيص أراض في العلمين الجديدة للمطورين الصناعيين
مصطفى مدبولي

أعلن مجلس الوزراء المصري ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، اليوم الأربعاء ، موافقته على الضوابط التي أقرها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بشأن تخصيص أراضٍ في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة ، للمطورين الصناعيين ، وذلك ضمن خطة تطوير المنطقة الصناعية ، لنجاح وتحفيز خطط التنمية والتطوير في مدينة العلمين الجديدة ، وجذب السكان إليها.

الضوابط والشروط الموضوعة للمشروع ، تضمنت تحديد المساحة الملائمة لتخصيص أراض ، بنظام المطور الصناعي ، تتناسب مع تكلفة توصيل المرافق الرئيسية على حدود هذه الأرض ، بحيث لا تقل المساحة لكل مطور عن مليوني متر مربع ، ويتم تسليم الأرض على مراحل ، على ألا تزيد مساحة المرحلة الواحدة عن 500 ألف متر مربع ، ولا يتم تسليم المرحلة التالية إلى الأولى ، إلا بعد التحقق من الجدية والالتزام بالبرنامج الزمني المتعاقد عليه.

وحال عدم التزام الشركة بتنفيذ أي من المراحل في موعدها ، وعدم إثبات جدية تطبق القواعد ، كما يحق للهيئة إعادة تخصيص المراحل غير المسلمة لمطور آخر.

وتضمنت الضوابط كذلك ، توافر الملاءة المالية وسابقة الخبرة للمتقدم ، في تطوير مناطق صناعية مماثلة.