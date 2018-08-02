اليوم.. حجاج الجمعيات الأهلية يغادرون إلى الأراضي المقدسة

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يستعد أول افواج حجاج الجمعيات الأهلية ، لمغادرة القاهرة إلى الأراضي المقدسة ، اليوم الخميس ، لأداء شعائر الحج للعام الهجري 1439 ، وعددهم 700 حاج ، من محافظتي الجيزة ودمياط ، ويتوالى سفر الحجاج ، التابعين لجمعيات وزارة التضامن الاجتماعي ، وعددهم 12 ألف حاج ، حتى يوم 14 أغسطس من العام الحالي 2018 ، من مطارات « الأقصر ، أسوان ، برج العرب ، الغردقة ، والقاهرة».

وزيرة التضامن الاجتماعي ، الدكتورة غادة والي. وجّهت بعثة الوزارة ، بتسهيل الإجراءات أمام الحجاج ، وتقديم أقصى جهد لخدمتهم ، بداية من الوصول إلى المطار ، وتوفير أتوبيسات نقل الحجاج إلى فنادقهم ، وتسكينهم ، وتوفير كراسي متحركة وخدمات طبيةر، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ، فضلا عن منح الرعاية الكاملة لكبار السن والمرضى.

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المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة ، أيمن عبد الموجود ، قال إن سفر أول أفواج الحجاج ، وعددهم 700 حاج ، سوف يكون يوم الخميس المقبل ، إلى المدينة المنورة ، ثم بعد ذلك إلى مكة المكرمة ، تمهيدا لتأدية مناسك الحج لـ454 من محافظة الجيزة ، 178 من دمياط ، 41 للمؤسسة ، وتخرج الأفواج التالية ، يوم الجمعة 3 أغسطس ، 357 من المنوفية ، 90 بورسعيد ، 89 الدقهلية ، 96 المنوفية ، ثم يوم السبت الموافق 4 من شهر أغسطس ، لواقع 321 من محافظة القاهرة ، 98 من الجيزة ، 134 الإسماعيلية ، 86 من السويس.

ولفت أيمن عبد الموجود ، إلى أن بعثة الوزارة ، سوف تتلقى مقترحات وشكاوى الحجاج ، طوال فترة إقامتهم في الأراضي المقدسة ، مع التنبيه باتخاذ الإجراءات اللازمة ، لتذليل أي عقبات تواجه الحجاج ، وتحسين مستوى الخدمات في أماكن تأدية المشاعر المقدسة ، مؤكدا التنسيق مع وزير الصحة ، بشأن توقيع الكشف الطبي على الحجيج ، والتنسيق مع وزارة الأوقاف. لتوعية الحجيج بشروط أداء مناسك الحج وآدابه ، حيث تم تخصيص 15 واعظا للتوعية بالمناسك.