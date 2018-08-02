«الأزهر» و«الأوقاف» يعتمدان مكافأة للعاملين بمناسبة عيد الأضحى

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أعلن الأزهر الشريف ، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، قرر صرف مكافأة إجادة العاملين في الأزهر قدرها 600 جنيه ، دعما للعاملين ، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفي سياق متصل ، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، صرف مكافأة جهود غير عادية ، لجميع العاملين في وزارة الأوقاف ، قدرها 300 جنيه ، وذلك تقديرا للجهود الكبيرة ، التي يبذلها العاملون بةفي وزارة الأوقاف ، في الأنشطة الدعوية الصيفية ، والإعداد لمصليات عيد الأضحى المبارك ، على أن تصرف هذه المكافأة ، قبل عيد الأضحى المبارك.

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