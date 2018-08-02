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بدأت المكاتب التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، استقبال المواطنين الراغبين في إضافة المواليد على بطاقات التموين ، بداية من أمس الأربعاء ، ولمدة 3 أشهر كاملة.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، معلومات عن الفئات المستحقة لإضافة المواليد ، على بطاقات التموين ، طبقا للقرار الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، وهي كالتالي:

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1. المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعي ، ومعاش السادات ، ومعاش مبارك ، ومعاش تكافل وكرامة.

2. الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة ، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت.

3. العمالة الموسمية المؤقتة ، بموجب بحث اجتماعي بدخلهم ، وبحد أقصى 2000 جنيه شهريا.

4. أرباب المعاشات من العاملين في الحكومة ، أو قطاع الأعمال ، أو القطاع الخاص ، وذلك بدخل شهري وبحد أقصى 2000 جنيه.

5. العاملون في الحكومة ، أو قطاع الأعمال العام ، أو القطاع الخاص ، من المؤمن عليهم بدخل شهري ، وذلك بحد أقصى 2500 جنيه.

6. تشكل مديريات التموين ، مجموعة عمل أو أكثر في كل مكتب تموين ، لتلقي استمارات أداء الخدمة ، من المواطنين الذين يريدون إضافة المواليد ، إلى بطاقاتهم سارية المفعول ، حتى تاريخ الخدمة ، ودون أخطاء ، وطبقا للمحددات السابقة مرفق بها.

7. يتم إرفاق بحث اجتماعي أو شهادة ، توضح الدخل ، وصورة من بطاقة الرقم القومي ، وصورة من شهادة الميلاد ، شرط أن يكون من المواليد الموضحة في القرار الوزاري.

8. لا يتجاوز عدد المواليد الذين يتم إضافتهم على بطاقة التموين ، عن 3 أفراد.