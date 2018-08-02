تصريحات هامة من النقل بشأن الخط الثالث للمترو

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أعلن المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات “محمد عز” قائلاً “أن الخط الثالث للمترو المطار إمبابة هو خط جديد تم إقامته بمستوى عالمي، حيث يتم تنفيذ مرحلتين من التطوير، الأولى والثاني، وجار العمل في المرحلتين الثالثة والرابعة”.

وقد جاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات خلال مداخلة هاتفية له خلال برنامج “8 الصبح” والذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية “دي أم سي” صباح اليوم الموافق الخميس.

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وأضاف قائلاً “الخط الثالث لمترو الأنفاق ذو مستوى متميز لا يقل عن الدول الأوروبية”، وأوضح “أنه بالأمس كان هناك لقاء بين السفير الفرنسي، وقد تم الاتفاق على توقيعات في فترة لاحقة لتوريد عربات مترو الخط الثالث”

وأشار “هناك العديد من المشروعات الضخمة سوف يتم تنفيذها في مترو الأنفاق على مدار الأربع سنوات القادمة، تتمثل تلك المشروعات في تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، والعمل على استكمال دراسات الخط الثالث والخامس”.

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