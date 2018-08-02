تصريحات هامة من الزراعة بخصوص استعدادات عيد الأضحى المبارك

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أعلن المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور حامد عبدالدايم “أن الوزارة قد استعدت بشكل جيد من أجل استقبال عيد الأضحى المبارك من خلال منافذها الموجودة في جميع المحافظات المصرية”.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عبر مشاركته على القناة الفضائية “أكسترا نيوز” اليوم الخميس، وأضاف “أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد قامت بضخ كميات مضاعفة من جميع السلع”.

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وأكد أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على توفير جميع متطلبات المواطنين في منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المتواجدة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد على ضخ كميات كبيرة من الدواجن وكذلك اللحوم لتلبية الطلب على تلك المنتجات، وتابع “إن وزارة الزراعة سوف تقوم بدورها في حدود الإمكانيات المتاحة لها، واعتماداً على سمعة وزارة الزراعة وما تقدمه من منتجات داخل السوق المصري للمواطن”.

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