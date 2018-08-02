تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 3 أغسطس 2018

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الجمعة ، الموافق 3 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري ، والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع ، اليوم الخميس ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ، أما الرياح فتكون معظمها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على خليج السويس ، والبحر الأحمر ، وشرق البحر المتوسط ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

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وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ، وتكون الرياح السطحية ، شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس ، أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية ، فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الجمعة ، الموافق 3 أغسطس من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 27 37

وسط الدلتا 26 36

الإسكندرية 26 32

بلطيم 24 32

مطروح 24 31

السلوم 23 31

سيوة 26 38

بورسعيد 26 32

دمياط 25 32

العريش 23 33

رفح 24 33

الإسماعيلية 24 37

السويس 24 37