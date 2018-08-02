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التفاصيل كاملة عن استعدادات وتجهيزات العيادات المركزية لبعثة الحج المصرية، حيث قام رئيس بعثة الحج المصرية الطبية الدكتور “محمد شوقي” جميع الاستعدادات والتجهيزات للعيادات المركزية لبعثة الحج المصرية والتي تقع في “شارع الهجرة” القائم في مكة المكرمة، تمهيداً لاستقبال الحالات المرضية بين الحجاج المصريين.

وقد أضاف رئيس بعثة الحج الطبية في بيان قد صدر عنه اليوم الموافق الخميس جاء فيه “إن العيادات المركزية بمكة المكرمة، والمدينة المنورة قد بدأت عملها اليوم لاستقبال الحالات المرضية من الحجاج المصريين بخمسة عيادات”.

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وأوضح “أنه جاري العمل على الانتهاء من تجهيزات ثمانية وعشرين عيادة فرعية أخرى قائمة في مكة المكرمة”، وأكد “أنه يتم خلال الوقت الراهن العمل على الانتهاء من تسليم جميع الأدوية الطبية التي قد تم شحنها من جمهورية مصر العربية ومقدارها أربعة عشر طناً بتكلفة تصل إلى مليونين وخمسمائة وتسعة عشر ألف جنيه مصري”.

وأوضح “أنه جاري العمل على توزيع تلك الأدوية في الصيدليات الموجودة في العيادات الطبية، إلى جانب العمل على الانتهاء من ترخيص جميع العيادات التي يصل إجماليها إلى ثلاثة وثلاثين عيادة و صيدلية”.

وأوضح الدكتور محمد شوقي “انه قد وصل عدد أصناف الأدوية هذا العام 2018 إلى مائة وسبعة صنف بعد زيادة عدد أصناف كانت غير موجودة خلال السنوات السابقة مثل أدوية علاج البروستاتا، وعلاج الجرب، وذلك تبعاً لتوصيات السنة السابقة 2017”.

وأكد رئيس شعبة مكة المكرمة الدكتور “علي محروس” على تشغيل “الغرفة المركزية الموجودة بمقر البعثة” والتي تعمل على مدار أربعة وعشرين ساعة، عبر نظام إلكتروني لمتابعة جميع ترددات الحجاج على العيادات المركزية، والفرعية، وصرف الأدوية من الصيدليات.

وأوضح “أن هذا النظام الذكي يقوم على ارتباطه بقاعدة بيانات خاصة بالحجاج المصريين عن طريق قاعدة بياناتهم الطبية، والتي قد تم رصدها من قبل الحجاج قبل سفرهم لأداء مناسك الحج، إلى جانب صرف معدلات صرف الأدوية اللازمة مما يؤدي على التسريع في عملية إنجاز الكشف الطبي إلى جانب رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة إلى الحجاج المصريين”.

وأكد “إلى وجود رقمين للطوارئ على مدار أربعة وعشرين ساعة، وهي الأرقام التالية “0542181438/ 0540506122”.

وقد أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور “خالد مجاهد” قائلاُ “أنه قد تم تشكيل فريق طبي متخصص في أمراض الكلى، والأورام، والقلب، والعظام، والطوارئ من أجل المرور على الحالات المرضية من الحجاج الذين يتلقون الخدمة الصحية في مستشفيات السعودية، والعمل على تسهيل جميع الخدمات الطبية لهم”.

وقد أعلن رئيس البعثة الطبية للحج أنه قد تم عقد اجتماع بين الإداريين والأطباء صباح اليوم في “مقر البعثة” من أجل متابعة كافة الاستعدادات النهائية من أجل تجهيز الصيدليات والعيادات، وحثهم على بذل أقصى جهد خلال فترة الحجاج لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال هذا العام.

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