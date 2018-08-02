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إجراءات حاسمة من الصحة بشأن مصل لدغات الثعابين، حيث أنه خلال الفترة الأخيرة قد عاني بعض من الأهالي داخل بعض من محافظات الدولة المصرية من هجوم الثعابين، إلى جانب ظهور مشكلة أخرى وهي نقص في مصل لدغات الثعابين، وقد قامت وزارة الصحة والسكان المصرية باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة من أجل حل مشكلة لدغات الثعابين.

أعلنت وزارة الصحة والسكان المتمثلة في “قطاع الطب العلاجي” عن قيامها بنشر “البروتوكول العلاجي الخاص بالتعامل مع حالات لدغة الثعبان” على جميع مديريات الشؤون الصحية من أجل العمل على تعميمها في جميع المستشفيات المركزية والعامة والنوعية التابعة لها.

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تأتي تلك الخطوات بعد إصابة عدد من المواطنين في جمهورية مصر العربية بلدغات ثعابين في بعض من المحافظات، وقد أعلن رئيس قطاع الطب العلاجي والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتور “أحمد محي القاصد” مؤكدً “أنه جاري العمل على إعادة تدريب الفرق الطبية في المستشفيات على بروتوكول التعامل مع حالات لدغات الثعابين من أجل العمل على رفع كفاءتها تأهباً لوقوع أي إصابات”.

وأضاف “أن البروتوكول يهدف إلى متابعة المريض في المستشفى في غرفة ملاحظة من أجل عمل الفحوصات المعملية اللازمة لحالته المرضية”، وأضاف “أنه سوف يتم إعطاء المصل المضاد لسم الثعبان إلى المرضى في حالات هبوط الدورة الدموية واضطرابات ضربات القلب وكذلك النقص الشديد في عدد الصفائح الدموية، وحدوث تشنجات واضطرابات عضلية إلى جانب التدهور الموضعي للتورم والاحمرار”.

وأكد أنه سوف يتم التعامل في حالات النزيف الشديد، إلى جانب أن يتم إعطاء الشخص المريض الذي يعاني من أعراض أو علامات عصبية، وأكد قائلاً “أن المصل لا يعطى كوقاية للحالات العادية منعدمة أو قليلة إلا في حالة الإصابة بلدغة ثعبان المرجان”.

وأضاف “أن نسبة لدغات الثعبان غير السامة تصل إلى خمسين في المئة من حالات الإصابة”، وأكد على توفير مصل الثعبان بصفة دائمة ومستمرة في جميع المستشفيات في الدولة المصرية مع العمل على متابعة الرصيد من المصل أسبوعياً.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان على عقد العديد من الندوات بصفة يومية، والتي تهدف إلى تثقيف الأهالي في الأماكن التي بها حالات إصابة بلدغات الثعابين من أجل توعيتهم بطرق الوقاية.

وأضاف إلى أن الندوات التثقيفية أيضا تهدف إلى التعامل مع الحالات المصابة من حيث ربط مكان الإصابة، إلى جانب الإسراع بنقل الشخص المصاب إلى أقرب مستشفى وفي أسرع وقت.

وأوضح أنه سوف يتم إدراج ندوات توعية بضرورة رفع القش من الأماكن المحيطة بالمنازل، حيث أن ذلك القش يعد مأوى آمن ومناسب جداًّ لتلك الثعابين.

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