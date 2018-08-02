معلومات صادمة حول تصنيف حديقة الحيوان بالجيزة

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أعلن عضو لجنة الزراعة والري في البرلمان المصري النائب “مجدي ملك” أنه سوف يتقدم بطلب إحاطة من أجل استجواب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمسؤولين عن حديقة الحيوان في الجيزة من أجل الكشف عن الأسباب التي أدت إلى خروج حديقة الحيوان المصرية من تصنيف الاتحاد الدولي.

تعد حديثة الحيوان المصرية هي ثاني أقدم حدائق الحيوان على مستوى دول العالم، وقد خرجت الحديثة من تصنيف الاتحاد الدولي، وتعد حديقة الحيوان بالجيزة من أهمل معالم السياحة التي يتوجه إليها العديد من المصريين على مداري الـ 50 سنة السابقة.

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وتعاني حديقة الحيوان بالجيزة من إهمال شديد من القائمين والمسؤولين عنها مما أدى إلى تردي أوضاع الحديقة بشكل كبير، وأصبحت تعاني من الإهمال وتردي الأوضاع بشكل كبير خلال الفترة السابقة مما أدى إلى خروجها من تصنيف الاتحاد الدولي.

وقد أوضح نقيب عام الفلاحين حسين عبدالرحمن أبو صدام قائلاً “خروج حديقة الحيوان المصرية من تصنيف الاتحاد الدولي هي خطوة إلى الخلف من المسؤولين القائمين عليها”، وأضاف أنه يأمل أن تعود الحديقة كسابق عهدها.

وأضاف قائلاً “أن جمعيات الرفق بالحيوان قد كتبت في تقارير لها أنه تتم معاملة الحيوانات بطريقة خاطئة، وبها عنف داخل حديقة الحيوان المصرية، وهذا ما أثر عليها، وجعلها تخرج من تصنيف الاتحاد الدولي”.

وتابع حسين عبدالرحمن أبو صدام قائلاً “يجب أن تتم توعية المسؤولين والعاملين بحديثة الحيوان بالجيزة بضرورة الرفق بالحيوان، والاهتمام به خصوصاً أن حديثة الحيوان تعد مزار سياحي وعالمي وهو هام لكل المصريين”.

وقد وجه محمد برغش “الفلاح الفصيح” انتقاد لاذع إلى طلب الإحاطة الموجه إلى لجنة الزراعة والري بالبرلمان إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حيث أن تلك الواقعة تقع عنها وتتحمل مسؤوليتها كاملة هي لجنة الزراعة والري، وتعود إليها ليس فقط خروج حديقة الحيوان من الجيزة وإنما هي مسؤولة مسؤولية كاملة عما وصلت إليه الأوضاع الزراعية داخل الدولة المصرية.

وقد أكد الفلاح الفصيح قائلاً “لجنتي الزراعة والري بمجلس النواب لم تقوم بزيارة حديثة الحيوان بالجيزة، والوقوف على ما تحتاجه الحديقة أو تقدم الدعم لها حتى لا يحدث، وتخرج من التصنيف الدولي”.

وأكد “إذا خرجت حديقة الحيوان بالجيزة من التصنيف الدولي فمسؤوليتها على القائمين بالرقابة في جمهورية مصر العربية وهي لجنة الزراعة والري بمجلس النواب المصري، وليس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي”.

وأوضح رئيس اتحاد الفلاحين محمد فرج قائلاً “حديقة الحيوان تعد من أقدم حدائق الحيوان على مستوى العالم، وما تم تداوله خلال الفترة السابقة عن أن حديقة الحيوان قد خرجت من التصنيف الدولي تعد شائعة”.

وأضاف قائلاً “حديقة الحيوان بالجيزة تعاني من إهمال شديد خلال العقود السابقة، لذلك يجب على المسؤولين عليها العمل على عودة حديقة الحيوان إلى سابق عهدها وتقديم كل الدعم لها”.

وتابع “أن جمعيات الرفق بالحيوان قد كتبت خلال تقارير عن سوء معاملة الحيوانات، لذلك أتمنى أن تعامل الحيوانات بشكل جيد للحفاظ على هذا المعلم الهام”.

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