وزارة الصحة تحذر من مكملات غذائية مغشوشة في الأسواق …تعرف عليها

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حذرت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم الموافق الخميس 2 أغسطس 2018، من تناول نوعين من المكملات الغذائية المغشوشة موجودة في الأسواق المصرية خلال الفترة الماضية.

وقد أصدرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، منشور رقم 53 لسنة 2018 ل تحذر المواطنين من النوعين، وأكدت الوزارة أن النوع الأول يحمل إسم “Hyper Juice” والدواء مدون عليه أنه من إنتاج شركة العبور للصناعات الدوائية الحديثة عام 2017، لصالح شركة ماريا فارم ، فيما أكدت شركة العبور أن هذا المكمل توقف إنتاجه منذ عام 2015.

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أما المكمل الغذائي الثاني فهو “هيموترون” شراب، و مدون عليه رقم تسجيل ٢٠٠٣/٣٤٢٠ ، وتقوم بإنتاجه شركة العبور للصناعات الدوائية الحديثة لصالح شركة أرومية للأدوية والمستحضرات الطبية، وأكدت شركة العبور أيضاً أنها لم تنتج هذا المكمل.

كما طالبت وزارة الصحة والسكان، بتحريز الكميات الموجودة في الأسواق من المستحضرين السابق ذكرهما، سواء أكان في الصيدليات أو المستشفيات الخاصة والعامة.

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