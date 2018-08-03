خطوات تصعيدية من الأطباء للحصول على بدل عدوى عادل

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أعلنت عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتورة “منى مينا” قائلة: إن النقابة العامة للأطباء سوف تتبع كل الطرق الممكنة من أجل الوصول إلى حق الأطباء في الحصول على زيادة بدل العدوى.

وقد أكدت: أن الحق واضح، وسوف يتم الوصول إليه في النهاية، وأضافت، سوف يكون هناك خطوات عملية وتصعيدية خلال الأيام القليلة القادمة، كما سوف يتم تنظيم حملات إعلامية للتوعية بحق الطبيب في الحصول على بدل عدوى عادل.

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وأضافت، أن مخاطر العدوى واضحة، ومنظمة الصحة العالمية قد أكدت أن نسبة تعرض الفريق الطبي للامراض المعدية ضعف المواطنين العاديين، وأكدت أن زيادة بدل العدوى حق أصيل للأطباء ولن تتهاون نقابة الأطباء فيه.

وقد أوضحت، أن نقابة الأطباء تعتزم أن تشكل وفود وتذهب بها إلى البرلمان المصري، وإلى الجهات التنفيذية الخاصة بالملف الصحي من أجل مناقشة زيادة بدل العدوى.

وأوضحت، أن الدول النامية تتعرض لخطر الإصابة بالعدوى أكثر بكثير من الدول المتقدمة، ويجدر هنا الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية العليا قد صدرت قرار بقبول طعن الحكومة المصرية في حكم المحكمة الإدارية باستحقاق الأطباء لبدل عدوى عادل.

وقد تقدمت نقابة الأطباء بمشروع تعديل للقانون رقم أربعة عشر لمجلس النواب المصري من أجل رفع قيمة بدل العدوى منذ شهر مايو السابق 2018، كما تقدم النقابة أيضا بمطالبة السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي لاستخدام حقه القانوني من أجل رفع قيمة بدل العدوى للأطباء.

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