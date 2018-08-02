الأحد.. «التموين» تطلق موقعا إلكترونيا لحل مشكلات 1.5 مليون بطاقة تموينية

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، اليوم الخميس ، أنها سوف تطلق يوم الأحد المقبل ، موقعا باسم «دعم مصر» ، بغرض إتاحة الفرصة ، أمام المواطنين الراغبين في تعديل الأخطاء ، الواردة في بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين.

وفي بيان صحفي عنها ، اليوم الخميس ، ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن 1.5 مليون بطاقة تموينية ، بها أخطاء في البيانات ، موضحة أن أصحاب هذه البطاقات ، لن يتمكنوا من إضافة المواليد ، قبل تعديل الأخطاء الواردة في بطاقاتهم التموينية.

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وزادت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن قاعدة بيانات البطاقات التموينية ، سوف تكون متاحة على موقع «دعم مصر» ، المخصص لتعديل الأخطاء.

الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أصدر في وقت سابق ، القرار رقم 19 لسنة 2018، والخاص بفتح باب إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين ، اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل ، وحتى يوم 31 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على ألا يتجاوز عدد المواليد المقرر إضافتهم على النظام ، على 3 مواليد على البطاقة التموينية الواحدة.

القرار الوزاري حدد كذلك ، أعمار المواليد المقرر إضافتهم ، بداية من الأول من يناير من العام 2006 ، وحتى يوم 31 ديسمبر من العام 2015 ، موضحا أن الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد ، من أصحاب البطاقات التموينية ، هم المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعي ، ومعاش السادات ، ومعاش مبارك ، ومعاش تكافل وكرامة ، إضافة إلى الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة ، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة ، والقصر من الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت ، والعمالة الموسمية المؤقتة ، بموجب بحث اجتماعي بدخلهم ، وبحد أقصى 2000 جنيه مصري.