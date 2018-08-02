تعرف على خطة الأقصر لتطوير مواقعها السياحية قبل موسم الشتاء

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قال رئيس مجلس مدينة الأقصر ، العميد أيمن الشريف ، إن مجلس المدينة يستعد لطرح عدة مزادات للمستثمرين ، بغرض استغلال كراسي سياحية وحدائق وأكشاك وكافيتريات ، لتطوير المواقع غير المستغلة ، قبل بداية موسم السياحة في فصل الشتاء بالمدينة.

وتشمل المزادات 5 نقاط أساسية ، حسب ما أوضحها العميد أيمن الشريف ، والتي جاءت كالتالي:

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1. استغلال مرسى محافظة الأقصر ، أمام ساحة معبد الكرنك ، وذلك لمدة 3 سنوات ، بمزاد علني عام ، في جلسة يوم الإثنين ، الموافق 6 أغسطس من العام الحالي 2018 ، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ، داخل مقر ديوان عام محافظة الأقصر ، في كورنيش النيل ، وثمن كراسة الشروط 3 آلاف جنيه ، والتأمين المؤقت 50 ألف جنيه ، يرتفع إلى 10% من قيمة العقد فور الرسو.

2. تأجير حديقة الكرنك بارك في محافظة الأقصر ، وذلك لمدة 3 سنوات ، في مزاد علني عام ، في جلسة يوم الثلاثاء ، الموافق 7 أغسطس من العام الحالي 2018 ، وثمن كراسة الشروط 300 جنيه ، والتأمين المؤقت 17 ألفا و500 جنيه ، يرتفع إلى 10% من قيمة العقد فور الرسو ، وتطلب كراسة الشروط ، من إدارة عقود ومشريات مجلس مدينة الأقصر ، في جزيرة العوامية.

3. تأجير مرسى صن ست أمام مبنى محافظة الأقصر ، وهو ملك المحافظة ، وذلك لمدة 3 سنوات في مزاد علني محلي ، في جلسة يوم الأحد ، الموافق 12 أغسطس من العام الحالي 2018 ، وثمن كراسة الشروط 300 جنيه، والتأمين المؤقت 900 جنيه ، يرتفع إلى 10% من قيمة العقد فور الرسو.

4. تأجير كشك زهور بجوار فندق شيراتون ، وكشكي زهور في مساكن صلاح الدين ، وذلك لمدة 3 سنوات ، في مزاد علني محلي ، يوم الإثنين الموافق 13 أغسطس من العام الحالي 2018 ، وثمن كراسة الشروط 100 جنيه ، والتأمين المؤقت 600 جنيه ، يرتفع إلى 10% من قيمة العقد فور الرسو.

5. تأجير كافتيريا الموقف الصغير رقم 2 ، شرق السكة الحديد في مدينة الأقصر ، وذلك لمدة 3 سنوات ، في مزاد علني محلي ، يوم الثلاثاء الموافق 14 أغسطس من العام الحالي 2018 ، وثمن كراسة الشروط 100 جنيه ، ‘التأمين المؤقت 1000 جنيه ، يرتفع إلى 10% من قيمة العقد فور الرسو.