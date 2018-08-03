لـ«ضيوف الرحمن».. كيف تقي نفسك من الإصابة بالإنفلونزا خلال موسم الحج؟

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يستعد نحو مليوني حاج ، من 183 دولة حول العالم ، لأداء مناسك الحج هذا العام 1439 ، في أكبر تجمع عالمي ، ما يزيد احتمالية التعرض للأمراض والأوبئة ، التي تنتشر في الأماكن المزدحمة.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، 9 نصائح مهمة ، قدمها الأطباء لحجاج بيت الله الحرام ، للوقاية من الإصابة بفيروس الإنفلونزا ، قبل السفر لأداء مناسك الحج هذا العام 1439 ، وهي كالتالي:

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1. احرص على الحصول على تطعيم المكورات السحائية ، حيث يحمي من مرض الحمى الشوكية ، فضلا عن تطعيم الإنفلونزا الموسمية ، للوقاية من فيروس الإنفلونزا ومضاعفاته ، قبل السفر إلى الأراضي المقدسة ، لأداء مناسك الحج.

2. ابتعد عن الأماكن المزدحمة ، حيث إنها مصدرا محتملا لانتشار الأمراض التنفسية ، ولذا يُنصح بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر المستطاع ، وارتداء قناع واقٍ «ماسك» ، وفي حال مشاركة أكثر من حاج الغرفة ذاتها ، فمن الضروري فتح النوافذ من حين لآخر ، من أجل تجديد الهواء.

3. احرص على اصطحاب أدوية الأمراض المزمنة ، وارتداء سوار على المعصم ، مدون عليه الأمراض التي يعاني منها الحاج ، لسهولة إسعافه حال الإصابة بأي طارئ.

4. ابتعد عن أشعة الشمس المباشرة ، وكن حريصا على الوقاية منها ، باستخدام مظلات فاتحة اللون ، تعكس أشعة الشمس ، واحرص كذلك على ارتداء نظارات الشمس ، لحماية العين من الشمس والأتربة.

5. احرص على شرب كميات وفيرة من الماء ، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف ، مثل الخضراوات.

6. تأكد من سلامة الغذاء ، حيث يحرص الحاج على التأكد من نظافة الطعام ، وأدوات المائدة ، فضلا عن غسل الأيدي قبل تناول الطعام ، وبعد استخدام دورات المياه.

7. في حال تناول الأطعمة المعلبة ، تأكد من تاريخ الصلاحية ، وتخلص من الأطعمة ، حال تغيرت أي من خصائصها في اللون أو الطعم أو الرائحة.

8. تجنب الجلوس المستمر لفترة تتعدى الساعتين ، وكن حريصا على السير ، وتدليك الرأس والرقبة ، وذلك بغرض تفادي التشنجات العضلية.

9. عند الشعور بأي أعراض ، اتجه فورا لأقرب طبيب ، ولا تتناول أي دواء من دون استشارة الطبيب المختص.