كل ما تريد معرفته عن وحدة «لمّ الشمل» لرصد أسباب الطلاق

Advertisements

دشّن مركز الأزهر العالمي ، وحدة متخصصة باسم «لم الشمل» ، لرصد أسباب الطلاق في المجتمع ، فضلا عن وضع خطط مناسبة لعلاجها ، وعلاج المشكلات بشكل موضوعي على أرض الواقع ، والإصلاح بين الأزواج والعائلات.

ويرصد موقع «مصر 365» ، كل ما تريد معرفته ، عن وحدة لم الشمل الجديدة ، وهي كالتالي:

Advertisements

1. فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيّب شيخ الأزهر ، هو صاحب فكرة إنشاء وحدة لم الشمل.

2. الوحدة لها عدة أهداف ، وهي كالتالي:

– متابعة آخر الإحصائيات لمعرفة حجم المشكلة.

– التعرف على أسباب انتشار ظاهرة الطلاق.

– نشر الوعي الأسري بين فئات المجتمع ، عن طريق منصات التواصل والمنابر الإعلامية ، إضافة إلى وضع حلول استباقية ، مثل «اختيار الزوج المناسب ، كيفية معاملة الزوجين ، ومعرفة الحدود» ، وطرق علاج المشكلات ، مثل «محاولة حل المشكلات الزوجيّة بالتفاهم ، تجنب لفظة الطلاق ، والاحتكام إلى العقلاء من الأهل».

– التعاون مع الدوائر المختصة بهذا الشأن ، وهي «البيئة ، السكان ، محاكم الأسرة ، والإعلام» ، وغيرها من الدوائر ، وذلك لحل المشكلات المختلفة.

– الاستعانة بالوعاظ والخطباء في توعية المواطنين ، فضلا عن معاونة اللجنة في المحافظات ، وتوفير دعم عددي ، يتناسب مع عدد الحالات المستهدفة.

3. وحدة «لمّ الشمل» خصصت عدة آليات للعمل بها ، وهي كالتالي:

– تحديد رقم للاستقبال ، وهو 19906.

– تحديد مستقبل المشكلة ، «أحد أعضاء اللجنة».

– تدوين معلومات عن المشكلة ، من بينها «اسم صاحب المشكلة ، مكان المشكلة ، أسباب المشكلة ، ومكان التلاقي وموعده».

– عرض موضوع المشكلة على منسق عام الفتوى.

– بحث المشكلة من جانب أعضاء اللجنة ، بشأن الحلول الممكنة ، وذلك تمهيدا لتحديد موعد لقاء أطراف النزاع في أسرع وقت.

– لقاء أطراف النّزاع ، وتحرير محضر جلسة يضم أقوالهم.

– يعقد أعضاء اللجنة جلسة خاصة بينهم ، للتشاور في الحكم بعد سماع الأقوال ، ومواجهة الخصوم ، وذلك تمهيدا للحكم الفصل.

– إعداد تقرير بالأمر بعد دراسته ، وعرضه على المنسق العام.

– حفظ تقرير الجلسات التمهيدية والتقرير الختامي كذلك.

– توافر نية صادقة لحل المشكلة ، مصداقًا لقول الله سبحانه ، «فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا».

4. يعمل في الوحدة ، العديد من العاملين في المركز ، وهم كالتالي:

– يعمل بالوحدة 6 مفتين ، 3 رجال و3 نساء.

– يوجد في المحافظات مشرفا داخل المركز للوجه القبلي ، ومشرفا للوجه البحري ، يتعاون معهم 28 من الأعضاء العاملين في المركز ، وهم من مختلف محافظات الجمهورية ، ومن يتعاون معهم ممن يتم اختياره من الزملاء في المحافظات.