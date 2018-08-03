تعرف على المواعيد المحددة لإضافة المواليد على بطاقات التموين

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أعلن الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، قرارا جديدا لتيسير آليات إضافة المواليد الجدد ، على بطاقات التموين ، والذي تضمن تعديل مواعيد استقبال المواطنين في مكاتب التموين ، وذلك بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك.

القرار الجديد ، شدد على متابعة سير العمل بشكل يومي ، في منظومة إضافة المواليد ، وضمن القرارات التي تهدف إلى التيسير على المواطنين ، تقرر تسهيل الإجراءات ، وفيما يخص أصحاب المعاشات التأمينية ، يتم كتابة الرقم التأميني «رقم المعاش» ، دون الحاجة إلى تقديم مستند بقيمة المعاش ، وفيما يخص أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي ، ومعاش تكافل وكرامة ، وما في حكمهم ، فيتم الاكتفاء بتقديم صورة من كارت الفيزا الخاص بصرف المعاش.

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وكذلك ، تضمن قرار وزير التموين والتجارة الداخلية ، أنه نظرا لعطلة عيد الأضحى المبارك ، عدّلت الوزارة الجدول الخاص باستقبال المواطنين ، لتصبح المواعيد كما يلي:

– الأسبوع الأول: من 1 أغسطس حتى 10 أغسطس الحالي ، يتم استقبال المواطنين من حاملي البطاقات التموينية الذكية ، التي تنتهي أرقامها من جهة اليمين بـ0.

– الأسبوع الثاني: يبدأ من 11 أغسطس ، وينتهي في يوم 17 أغسطس الحالي ، وذلك لحاملي البطاقات التموينية الذكية ، التي تنتهى أرقامها من جهة اليمين بـ1.

-الأسبوع الثالث: يبدأ من 18 أغسطس ، وينتهي في 31 أغسطس الحالي ، وذلك لحاملي البطاقات التموينية الذكية ، التي تنتهى أرقامها من جهة اليمين بـ2.

– الأسبوع الرابع: يبدأ من 1 سبتمبر ، وينتهي في 7 سبتمبر المقبل ، وذلك لحاملي البطاقات التموينية الذكية ، التي تنتهي أرقامها من جهة اليمين بـ3.

– الأسبوع الخامس: يبدأ من 8 سبتمبر ، وينتهي في 14 سبتمبر المقبل ، وذلك لحاملي البطاقات التموينية الذكية ، التي تنتهى أرقامها من جهة اليمين بـ4.

– الأسبوع السادس: يبدأ من 15 سبتمبر ، وينتهي في 21 سبتمبر المقبل ، وذلك لحاملي البطاقات التموينية الذكية ، التي تنتهى أرقامها من جهة اليمين بـ5.

– الأسبوع السابع: يبدأ من 22 سبتمبر ، وينتهي في 28 سبتمبر المقبل ، وذلك لحاملي البطاقات التموينية الذكية ، التي تنتهي أرقامها من جهة اليمين بـ6.

– الأسبوع الثامن: يبدأ من 29 سبتمبر ، وينتهي في 5 أكتوبر المقبل ، وذلك لحاملي البطاقات التموينية الذكية ، التي تنتهي أرقامها من جهة اليمين بـ7.

– الأسبوع التاسع: يبدأ من 6 أكتوبر ، وينتهي في 12 أكتوبر المقبل ، وذلك لحاملي البطاقات التموينية الذكية ، التي تنتهي أرقامها من جهة اليمين بـ8.

– الأسبوع العاشر: يبدأ في 13 أكتوبر ، وينتهي في 20 أكتوبر المقبل ، وذلك لحاملي البطاقات التموينية الذكية ، التي تنتهى أرقامها من جهة اليمين بـ9.

– الأسبوع الحادي عشر والثاني عشر: يبدآن من 21 أكتوبر ، حتى 7 نوفمبر ح، وذلك لتسجيل المتخلفين عن مواعيدهم ، ومراجعة ما تم تسجيله من بيانات.