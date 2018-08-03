الحكومة تعلن عن خدمة call centre للتفاعل مع شكاوى المواطنين

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أعلنت الحكومة المصرية ، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، موافقتها على طلب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، بشأن التعاقد بالاتفاق المباشر ، مع الشركة المصرية للاتصالات ، من أجل تقديم خدمات مركز تلقي الاتصال call centre ، وخطوط ودوائر الربط ، في منظومة الشكاوى الحكومية داخل مجلس الوزراء ، وذلك لمدة عام ، بداية من 1 يوليو المنصرم ، وحتى يوم 30 يونيو من العام المقبل 2019.

ويأتي القرار الجديد ، في إطار اهتمام الحكومة ، بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بفتح قنوات اتصال مع المواطنين ، فضلا عن تيسير سبل استقبال شكاوى المواطنين ، والتفاعل السريع مع المواطنين.

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كما وافقت الحكومة كذلك ، على اعتماد قرارات وتوصيات اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ، في جلستها رقم 88 ، لـ17 موضوعا ، وذلك من منطلق حرص الحكومة ، على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين ، وتشجيع مناخ الاستثمار في مصر.

وكذلك ، وافقت حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، على إسناد تنفيذ الأعمال المتبقية ، في مشروعات الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة ، والتي تم سحب تنفيذها من الشركات المتقاعسة وغير الجادة ، في إنهاء وحدات المشروع ، إلى شركات مقاولات متخصصة ، وذلك بأسلوب الاتفاق المباشر ، خصما على حساب الشركات المسحوب منها الأعمال ، وطبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ، الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية ، وذلك في إطار خطة الحكومة ، للانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية والتنموية ، وفق البرامج الزمنية المحددة ، والتي يأتي على رأسها ، المشروعات التي تساهم في تحسين حياة المواطنين ، ومستوى الخدمات المقدم لهم ، وتوفير مسكن ملائم لهم.