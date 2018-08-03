بعد مقتل أسقف وادي النطرون.. «تواضروس» يغلق صفحته على «فيس بوك»

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قرر قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، اليوم الجمعة ، إغلاق صفحته الرسمية ، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وفي تدوينته الأخيرة ، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيس بوك» ، دوّن قداسة البابا تواضروس ، قائلا: «الوقت أثمن عطية يعطيها الله لنا يوميا ، ويجب أن نحسن استخدامها ، والمسيحي يجب أن يقدس وقته ، والراهب يترك كل شيء لتصير الحياة كلها مقدسة للرب».

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وزاد قداسة البابا تواضروس ، قائلا: «ضياع الوقت في الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي ، صار مضيعة للعمر والحياة والنقاوة ، لأن الطاعة من نذوري الرهبانية ، التي يجب أن أصونها وأحفظها ، لذا أتوقف عن صفحة (فيس بوك) الخاصة بي وأغلقها ، وأحيي كل أخوتي وأبنائي ، الذين نهجوا طاعة لقرارات كنيستي المقدسة».

وعقدت لجنة الرهبنة وشؤون الأديرة ، في المجمع المقدس ، جلسة خاصة في وقت سابق ، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وبحضور الأنبا دانيال السكرتير العام للمجمع المقدس ، و19 من الآباء المطارنة والأساقفة ، من رؤساء الأديرة وأعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة في اجتماعها ، انضباط الحياة الرهبنية والديرية ، وذلك في ضوء الحادث الأليم ، الذي أسفر عن مقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس أبو مقار في وادي النطرون ، حيث تضمنت قرارات اللجنة ، إعطاء الرهبان فرصة لمدة شهر ، لغلق أي صفحات أو حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ، والتخلى الطوعي عن هذه السلوكيات والتصرفات ، التي لا تليق بالحياة الرهبانية وقبل اتخاذ الإجراءات الكنسية معهم.