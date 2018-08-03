«البترول» تعلق على شائعة تداول بنزين مغشوش في محطات الوقود

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن انتشار بنزين مغشوش ومخلوط ، داخل بعض محطات الوقود.

وفي التقرير الصادر اليوم الجمعة ، أكد المركز أنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية ، برئاسة المهندس طارق الملا ، حيث نفت بدورها تلك الأنباء شكلا وموضوعا ، وأكدت عدم وجود بنزين مغشوش في الأسواق.

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وبحسب تقرير المركز ، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية ، أن هناك إجراءات تتم بشكل دوري ، لسحب عينات عشوائية من محطات الوقود لتحليلها ، كما أن نتائج فحص هذه العينات وتحليلها في المعامل المختصة ، أكدت مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية ، وصحة رقم الأوكتين.

وزادت وزارة البترول بحسب ما جاء في تقرير مركز المعلومات ، أن عملية إنتاج البنزين تتم بكفاءة عالية ، حيث يتم التأكد من مطابقة البنزين المستورد للمواصفات القياسية المصرية ، وتسليم شركات التسويق شهادات مطابقة ، معتمدة من شركات إنتاج البنزين ، وذلك بعد سحب الشركات عينات من البنزين من مصدر إنتاجه ، وإجراء تحاليل للعينات قبل التسليم ، وذلك بحضور ممثلي شركات التسويق ، ما ينفي بشكل قاطع ، ما تردد من ادعاءات وشائعات ، بشأن خلط البنزين بأي مواد أخرى.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية ، أنه بمجرد تسليم المنتج مطابقا للمواصفات ، إلى المحطات لتوزيعه ، تبدأ الجهات الرقابية المختصة ، دورها في متابعة جودة المنتج ، ومنع أي تلاعب في هذا الشأن ، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، ضد أي مخالفات في هذا الشأن.