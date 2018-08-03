«التموين» تعلق على تقليص مساحة الأراضي المزروعة بالقمح

منذ 57 دقيقة أخبار مصر
«التموين» تعلق على تقليص مساحة الأراضي المزروعة بالقمح
وزير التموين الدكتور على المصيلحي

علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، على ما تردد في بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن تقليص الحكومة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح ، وطرح مناقصة لشراء قمح بمعدلات غير مسبوقة من الخارج.

وفي التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أكد المركز أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، التي نفت بدورها هذه الأنباء ، وأكدت عدم صحتها.

وبحسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، عدم تقليص المساحة المزروعة بالقمح ، وهي في حدود 3 ملايين فدان ، وكانت في العام الماضي 3.1 مليون فدان ، وأضافت: «على العكس تماما ، تعمل الحكومة على زيادة المساحة المزروعة بالقمح ، بهدف سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ، وكل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن ، شائعات لا أساس لها من الصحة».

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنها ممثلة في هيئة السلع التموينية ، تشتري القمح بناء على خطة معتمدة ، لتوفير القمح اللازم للاستهلاك في مصر ، بما يضمن وجود احتياطي استراتيجي من القمح ، يكفى على الأقل 3 أشهر ، كما أن هيئة السلع التموينية ، تنفذ الخطة كما هي ، متابعة: «للعلم ، فإن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من القمح ، يكفى أكثر من 4 أشهر ، وفي العام الماضي ، اشترينا 6.5 مليون طن قمح ، ومن المخطط لهذا العام شراء كميات في الحدود ذاتها».