«التموين» تعلق على تقليص مساحة الأراضي المزروعة بالقمح

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، على ما تردد في بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن تقليص الحكومة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح ، وطرح مناقصة لشراء قمح بمعدلات غير مسبوقة من الخارج.

وفي التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أكد المركز أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، التي نفت بدورها هذه الأنباء ، وأكدت عدم صحتها.

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وبحسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، عدم تقليص المساحة المزروعة بالقمح ، وهي في حدود 3 ملايين فدان ، وكانت في العام الماضي 3.1 مليون فدان ، وأضافت: «على العكس تماما ، تعمل الحكومة على زيادة المساحة المزروعة بالقمح ، بهدف سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ، وكل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن ، شائعات لا أساس لها من الصحة».

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنها ممثلة في هيئة السلع التموينية ، تشتري القمح بناء على خطة معتمدة ، لتوفير القمح اللازم للاستهلاك في مصر ، بما يضمن وجود احتياطي استراتيجي من القمح ، يكفى على الأقل 3 أشهر ، كما أن هيئة السلع التموينية ، تنفذ الخطة كما هي ، متابعة: «للعلم ، فإن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من القمح ، يكفى أكثر من 4 أشهر ، وفي العام الماضي ، اشترينا 6.5 مليون طن قمح ، ومن المخطط لهذا العام شراء كميات في الحدود ذاتها».