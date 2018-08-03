مراكز الشباب تفتح أبوابها أمام المواطنين الراغبين في إضافة المواليد على بطاقات التموين

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وجّه وزير الشباب والرياضة ، الدكتور أشرف صبحي ، مراكز الشباب في محافظات الجمهورية كافة ، بفتح أبوابها وتخصيص أماكن لمكاتب التموين بها ، لتسهيل عملية إضافة المواليد على بطاقات التموين.

ويتم هذا الأمر ، بالتنسيق بين مديريات ومكاتب التموين في القرى والمراكز الإدارية ، ومديريات الشباب والرياضة ، للتخفيف عن المواطنين ، وتوفير سبل الراحة أمامهم.

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وتقدم مراكز الشباب ، التسهيلات اللازمة لموظفي مكاتب التموين ، بغرض استقبال المواطنين الراغبين في تسجيل المواليد على بطاقات التموين ، وفحص مستندات المتقدمين.