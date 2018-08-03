مراكز الشباب تفتح أبوابها أمام المواطنين الراغبين في إضافة المواليد على بطاقات التموين

منذ 54 دقيقة أخبار مصر
مراكز الشباب تفتح أبوابها أمام المواطنين الراغبين في إضافة المواليد على بطاقات التموين
نص قرار التموين عن إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين

وجّه وزير الشباب والرياضة ، الدكتور أشرف صبحي ، مراكز الشباب في محافظات الجمهورية كافة ، بفتح أبوابها وتخصيص أماكن لمكاتب التموين بها ، لتسهيل عملية إضافة المواليد على بطاقات التموين.

ويتم هذا الأمر ، بالتنسيق بين مديريات ومكاتب التموين في القرى والمراكز الإدارية ، ومديريات الشباب والرياضة ، للتخفيف عن المواطنين ، وتوفير سبل الراحة أمامهم.

وتقدم مراكز الشباب ، التسهيلات اللازمة لموظفي مكاتب التموين ، بغرض استقبال المواطنين الراغبين في تسجيل المواليد على بطاقات التموين ، وفحص مستندات المتقدمين.