كيف تحصل على إثبات دخل لإضافة المواليد على بطاقات التموين؟

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تستقبل مكاتب التموين في محافظات الجمهورية كافة ، المواطنين الراغبين في إضافة المواليد على بطاقات التموين ، وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، بإضافة المواليد على بطاقات التموين ، بحد أقصى 3 أفراد على كل بطاقة تموين.

وتستمر عملية إضافة المواليد على بطاقات التموين ، حتى يوم 31 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، حيث يستفيد نحو 6 ملايين مواطن ، من إضافة المواليد على بطاقات التموين.

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ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، طريقة الحصول على مستند إثبات الدخل ، للفئات التي تضمنها قرار وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي ، بإضافة المواليد على بطاقات التموين ، والتي جاءت على النحو التالي:

1. بالنسبة للموظفين العاملين في القطاع الحكومي ، يتم عمل مفردات مرتب من جهة العمل ، تكون موجهة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي عبد ،بة شرط ألا يتجاوز دخل الموظف ، عن 2500 جنيه.

2. بالنسبة للموظفين العاملين في القطاع الخاص ، أو قطاع الأعمال ، أو قطاع الاستثمار ، فإن هذه الجهات تتيح استخراج بيان بمفردات المرتب ، وفي هذه الحالة ، لا يحتاج الموظف إلى برنت تأمينات ، أو بحث اجتماعي.

3. بالنسبة لأصحاب المعاشات ، تتولى الجهة التي يتقاضى منها الموظف المعاش ، عمل برنت تأميني ، يظهر به قيمة المعاش أيا كان نوعه ، وذلك شرط ألا يتجاوز معاش صاحب البطاقة التموينية ، عن 2000 جنيه.

4. بالنسبة لأصحاب المهن الحرة ، والعمالة الموسمية ، والحاصلين على مؤهلات دون عمل ، فهم بحاجة إلى عمل بحث اجتماعي من الشؤون الاجتماعية التابع لها صاحب البطاقة.

5. الأرامل ، والمطلقات ، والمرأة المعيلة ، وذوي الاحتياجات الخاصة ، والأمراض المزمنة ، كل هذه الفئات مستثناة من إثبات الدخل ، لكن بعض المكاتب أو معظمها ، يطلب بحثا لهؤلاء ، حال لم يكونوا موظفين في أي جهة.

6. تحدد طريقة عمل إثبات الدخل ، عن طريق المهنة المدونة في البطاقة الشخصية الحالية.

7. بعد استيفاء الأوراق اللازمة كافة ، يسلمها صاحب البطاقة إلى المكتب التمويني ، للحصول على إيصال بالاستلام ، ويسجل المكتب الأوراق ، عن طريق استمارة أداء الخدمة ، المتاحة في مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية كافة.

8. خدمات مكاتب التموين مجانية ، ولا يتم تحصيل أي رسوم تحت أي مسمى ، وتكلفة استمارة إضافة المواليد على بطاقات التموين ، تتكلف 50 قرشا فقط.