كيف تحصل على إثبات دخل لإضافة المواليد على بطاقات التموين؟

منذ 34 دقيقة أخبار مصر
كيف تحصل على إثبات دخل لإضافة المواليد على بطاقات التموين؟

تستقبل مكاتب التموين في محافظات الجمهورية كافة ، المواطنين الراغبين في إضافة المواليد على بطاقات التموين ، وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، بإضافة المواليد على بطاقات التموين ، بحد أقصى 3 أفراد على كل بطاقة تموين.

وتستمر عملية إضافة المواليد على بطاقات التموين ، حتى يوم 31 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، حيث يستفيد نحو 6 ملايين مواطن ، من إضافة المواليد على بطاقات التموين.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، طريقة الحصول على مستند إثبات الدخل ، للفئات التي تضمنها قرار وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي ، بإضافة المواليد على بطاقات التموين ، والتي جاءت على النحو التالي:
1. بالنسبة للموظفين العاملين في القطاع الحكومي ، يتم عمل مفردات مرتب من جهة العمل ، تكون موجهة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي عبد ،بة شرط ألا يتجاوز دخل الموظف ، عن 2500 جنيه.

2. بالنسبة للموظفين العاملين في القطاع الخاص ، أو قطاع الأعمال ، أو قطاع الاستثمار ، فإن هذه الجهات تتيح استخراج بيان بمفردات المرتب ، وفي هذه الحالة ، لا يحتاج الموظف إلى برنت تأمينات ، أو بحث اجتماعي.

3. بالنسبة لأصحاب المعاشات ، تتولى الجهة التي يتقاضى منها الموظف المعاش ، عمل برنت تأميني ، يظهر به قيمة المعاش أيا كان نوعه ، وذلك شرط ألا يتجاوز معاش صاحب البطاقة التموينية ، عن 2000 جنيه.

4. بالنسبة لأصحاب المهن الحرة ، والعمالة الموسمية ، والحاصلين على مؤهلات دون عمل ، فهم بحاجة إلى عمل بحث اجتماعي من الشؤون الاجتماعية التابع لها صاحب البطاقة.

5. الأرامل ، والمطلقات ، والمرأة المعيلة ، وذوي الاحتياجات الخاصة ، والأمراض المزمنة ، كل هذه الفئات مستثناة من إثبات الدخل ، لكن بعض المكاتب أو معظمها ، يطلب بحثا لهؤلاء ، حال لم يكونوا موظفين في أي جهة.

6. تحدد طريقة عمل إثبات الدخل ، عن طريق المهنة المدونة في البطاقة الشخصية الحالية.

7. بعد استيفاء الأوراق اللازمة كافة ، يسلمها صاحب البطاقة إلى المكتب التمويني ، للحصول على إيصال بالاستلام ، ويسجل المكتب الأوراق ، عن طريق استمارة أداء الخدمة ، المتاحة في مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية كافة.

8. خدمات مكاتب التموين مجانية ، ولا يتم تحصيل أي رسوم تحت أي مسمى ، وتكلفة استمارة إضافة المواليد على بطاقات التموين ، تتكلف 50 قرشا فقط.