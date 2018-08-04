وفاة أول حاج مصرى بالأراضي السعودية

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قالت وزارة الصحة والسكان مساء الخميس، أنها سجلت اول حالة وفاة لأحد الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك في مستشفى أجياد بمكة المكرمة.

وكشف رئيس البعثة الطبية للحج الدكتور “محمد شوقي”، في تصريحات صحفية، أن الحاج يدعى “جلال سعد محمد مرزوق”، ويبلغ من العمر 56 عاما، من محافظة الغربية، وهو يتبع “حج قرعة الداخلية”، مشيرا إلى أنه أثناء أدائه مناسك العمرة اليوم، تعرض لأزمة قلبية وتم نقله إلى المستشفى، ووافته المنية هناك.

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وأشار أيضا فى حديثه إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغًا بالوفاة، لافتًا إلى التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

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