قرارات حاسمة من حماية المستهلك بخصوص الأدوية المسرطنة

Advertisements

أعلن اللواء “راضي عبدالمعطي”، رئيس جهاز حماية المستهلك: أن الجهاز قد ألزم الشركات بسحب الأدوية المسرطنة، والتي تضر بصحة الإنسان من داخل السوق المصري.

وقد جاءت تلك التصريحات من قبل رئيس جهاز حماية المستهلك خلال حواره مع برنامج “نظرة” والذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية “صدى البلد”، وأكد: أن المادة رقم عشرين من قانون حماية المستهلك تلزم الشركة التي تنتج أدوية بها مشكلات أن تخبر جهاز حماية المستهلك بتلك الأشياء في مدة لا تزيد عن أسبوع حتى يتم سحبها.

Advertisements

وأكد اللواء “راضي عبدالمعطي” أن الجهاز قد قام باستدعاء شركات الأدوية، وقد بدأوا بالفعل في اتخاذ العديد من الخطوات السريعة من أجل سحب الأدوية المسرطنة، وإن الإدارة المركزية للصيدليات تقوم بإخطار الصيدليات بإعادة الأدوية والحصول على الأموال المدفوعة.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن جهاز حماية المستهلك قد قام بإطلاق العديد من التحذيرات خلال السادس والعشرين من شهر يوليو السابق لعام 2019، من التعامل “مع المستحضرات المصنعة من مادة فالسارتان” بناء على التقارير الصادر عن “الوكالة الأوروبية” والتي تفيد بوجود شوائب مضرة قد تكون مسرطنة.

وقد أكد اللواء راضي عبدالمعطي: أن الإدارة المركزي للشؤون الصيدلية في وزارة الصحة والسكان قد أصدرت تحذيراً لجميع الصيادلة وكذلك الأطباء والمرضى من خلال منشورها لمادة السارتان.

وقد أكد رئيس جهاز حماية المستهلك “إن المادة موجودة في الأدوية التالية Valsarcard 80mg tab فالسركارد أقراص 80، Valsarcard Comb 80/12.5mg tab فالسركارد أقراص مركب 80 /12.5 ،Valsarcard Comb 160/12.5mg tab فالسركارد أقراص مركب 160 /12.5 ، Elimolivan 5/160mg tab ايليموليفان أقراص 5/160 ، Pressthioval tab برسثيوفال أقراص”.

وأضاف “كما توجد أيضاً في أدوية Zarlodip tab زارلوديب أقراص، Alkapress Plus 5/160mg F.C. tab الكابرس بلس 160، Disartan 80mg cap دايسارتان 80 Disartan Co 80 mg دايسارتان كو، 80 Disartan 160 mg cap دايسارتان 160 Disartan Co 160 mg cap دايسارتان كو 160، Amilo Plus tab اميلو بلس أقراص، Blokatens 5/160mg tab بلوكاتنس اقراص 5/160، Blokatens 10/160mg tab بلوكاتنس اقراص 10/160”.

وأكد “أنه قد تم استدعاء ممثلي شركات الأدوية المنتجة لتلك المستحضرات، وإعلانهم بسحب كافة الكميات الموجودة بالصيدليات أو لدى الموزعيين على الفور ورد قيمة الأدوية التي قد تم بيعها إلى المستهلكين”.

وقد أعلنت شركة نوفارتس فارما خلال مطلع شهر أغسطس الجاري “أن وزارة الصحة والسكان المصرية قد قامت بسحب أي عقاقير قد تم إنتاجها من قبل الشركة وتحتوي على مادة Valsartan”.

وأكد بيان الشركة “إن الشركة الصينية التي اكتشفت وجود شائبة في بعض تشغيلات إنتاج مادة Valsartan ليست مورداً معتمداً لتلك المادة لدى نوفارتس، ولا يدخل إنتاج الشركة الصينية لتلك المادة في أي من منتجات نوفارتس”.

أقرا المزيد وزارة الصحة تحذر من مكملات غذائية مغشوشة في الأسواق …تعرف عليها