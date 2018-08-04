القوى العاملة تعلِق على مقترح الحكومة لتقليص أيام العمل

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أعلن عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري النائب “خالد شعبان” عن رفضه لقيام الحكومة المصرية بدراسة تقليص أيام عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة.

وأكد قائلاً: أن المقترح سوف يؤثر بالسلب على الإنتاجية، والخدمات المقدمة للمواطنين، وهيعلم الناس الكسل، وقد أضاف: أنه يطالب بإعادة النظر إلى البيئة المحيطة بالموظفين بدل من أن يتم التركيز على العامل.

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وقد أعلن النائب “خالد شعبان” أنه يطالب بإعادة “التخطيط العمراني” لجمهورية مصر العربية من أجل القضاء على أزمة الازدحام والتكدس المروري، بدلاً من العمل على تقليص ساعات العمل.

وأوضح البرلماني قائلاً: أن أهمية توزيع أماكن العمل والمؤسسات الحكومية داخل المدن من أجل التسهيل على الموظفين في الذهاب إلى العمل دون أن يتحملون مشقة المواصلات، إلى جانب العمل على التسهيل على جميع المواطنين بتوفير الخدمات لهم في أماكن بالقرب من مساكنهم.

وقد أمر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور “مصطفى مدبولي” بتشكيل لجنة تحت رئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة “صالح عبدالرحمن” وعضوية ممثلين من “هيئة الرقابة الإدارية ووزارة التخطيط والإصلاح الإدارى وإحدى الجهات السيادية، وأمانة اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، ومن تراه اللجنة مناسباً من الأكاديميين والمتخصصين” من أجل إنجاز عملها.

وأكد أن اللجنة سوف تقوم بدراسة مقترح تقليص عدد أيام العمل في بعض الجهات الحكومة دون المساس مطلقاً بأجور العاملين بها، وكذلك دون الإخلال بمهام العمل وأداء الخدمات للمواطنين.

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