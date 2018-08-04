برلماني يطالب النقل بإجراءات حازمة قبيل فترة عيد الأضحى

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طالب عضو لجنة النقل والمواصلات في البرلمان المصري النائب “أحمد الخشب” من وزارة النقل والمواصلات باتخاذ العديد من الإجراءات في إطار استعدادها لموسم عيد الأضحى المبارك، إلى جانب توفير عدد من الرحلات الإضافية للقطارات لمواجهة زحام أيام العيد.

وطالب البرلمان من وزارة النقل والمواصلات بضرورة العمل على تشديد إجراءات الرقابة من خلال “مباحث السكة الحديد” من أجل منع السوق السوداء، والتي تشتغل تلك الفترة من أجل بيع تذاكر القطارات بأسعار مرتفعة.

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وأضاف: أن لجنة النقل في مجلس النواب المصري على اتصال دائم مع وزير النقل والمواصلات من أجل متابعة عملية سير القطارات وحركتها خلال فترة عيد الأضحى المبارك، إلى جانب مناقشة جميع المستجدات خلال اجتماع اللجنة.

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