برلماني: حالة واحدة فقط تخضع فيها “مذيعة أطفال بورسعيد” للمساءلة القانونية

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أكد النائب “خالد حنفي” قائلاً: أن قانون الطفل رقم اثنى عشر لعام 1996 والمعدل بالقانون رقم مائة وستة وعشرين لعام 2008 يحتاج إلى العديد م التعديلات من أجل أن يواكب التغييرات الطارئة في المجتمع المصري.

وأضاف: أن القانون يعرف الطفل وحقوقه بشكل واضح تبعاً للمادة رقم ثمانين من الدستور المصري، والتي تحدد كيفية التعامل قضائياً مع الأطفال المتهمين، وأشار: أن واقعة بورسعيد، وخصوصاً بالأطفال العاملين في تهريب الملابس في المنطقة الحرة تعد واقعة جديد على المجتمع المصري.

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وأشار: يجب على الدولة المصرية أن تتخذ العديد من الإجراءات من أجل حماية الطفل، والتي من بينها أن يكون التعليم إجباري على الأسر بالنسبة للطفل حتى الصف الثالث الإعدادي مع توقيع عقوبة على من يخالف ذلك، ولا يقوم بتعليم أبنائه.

وأكد البرلماني: أن ما يخض المذيعة التي استضافت هؤلاء الأطفال، أنه لا يوجد ما يمنع تسجيل المذيعة مع الأطفال صوتياً مع عدم ذكر أسمائهم كاملة، ودون عرض صور لهم بشكل مباشر وواضح، وخصوصاً أن ذلك يعد تشويهاً لسمعة الطفل الذي يرتكب مخالفة قانونية بأي أنواع بوسائل الإعلام، وذلك تبعاً لما نصل عليه قانون الطفل.

وأشار: كان أولى على المذيعة كان أولى بهاه بدلاً من توجيه اللوم لهم بعدم الدراسة أن تقوم ببحث الأمور التي أدت بهم إلى هذا الحال، وليس وضعهم موقع مساءلة.

وأضاف: أن عرض صور الأطفال يضع المذيعة موضع التشهير بالأطفال، وأيضًا تعريض حياتهم للخطر، وأكد: أن تلك المذيعة سوف تواجه عقوبة قانونية، وتسأل في حالة واحدة فقط وهي مثول هؤلاء الأطفال أمام المحكمة وحصولهم على البراءة.

ويجدر هنا الإشارة أن “صفحة محافظة بورسعيد” قد قامت بنشر صورة لمذيعة تستضيف مجموعة من الأطفال المتهمين في “تهريب الملابس” من المنطقة الحرة، حيث تم القبض عليهم وجاري خلال الوقت الراهن التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

وقد أثار ذلك الفيديو حالة من الجدل، وتم توجيه العديد من الانتقادات الحادة إلى المذيعة على “صفحة بورسعيد” حيث أنها استضافت مجموعة من الأطفال المتهمين حيث أن المذيعة بذلك قد خالفت “قانون الطفل” والذي نص على منع تشويه سمعة الطفل الذي يرتكب مخالفة قانونية بأي أنواع وسائل الإعلام.

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