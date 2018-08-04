غدا.. «التموين» تطلق موقعا إلكترونيا لحل مشكلات 1.5 مليون بطاقة تموينية

منذ 43 دقيقة أخبار مصر
غدا.. «التموين» تطلق موقعا إلكترونيا لحل مشكلات 1.5 مليون بطاقة تموينية
إضافة المواليد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، أنها سوف تطلق غدا الأحد ، موقعا باسم «دعم مصر» ، بغرض إتاحة الفرصة ، أمام المواطنين الراغبين في تعديل الأخطاء ، الواردة في بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين.

وفي بيان صحفي عنها ، ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن 1.5 مليون بطاقة تموينية ، بها أخطاء في البيانات ، موضحة أن أصحاب هذه البطاقات ، لن يتمكنوا من إضافة المواليد ، قبل تعديل الأخطاء الواردة في بطاقاتهم التموينية.

وزادت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن قاعدة بيانات البطاقات التموينية ، سوف تكون متاحة على موقع «دعم مصر» ، المخصص لتعديل الأخطاء.

الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أصدر في وقت سابق ، القرار رقم 19 لسنة 2018، والخاص بفتح باب إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين ، اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل ، وحتى يوم 31 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على ألا يتجاوز عدد المواليد المقرر إضافتهم على النظام ، على 3 مواليد على البطاقة التموينية الواحدة.

القرار الوزاري حدد كذلك ، أعمار المواليد المقرر إضافتهم ، بداية من الأول من يناير من العام 2006 ، وحتى يوم 31 ديسمبر من العام 2015 ، موضحا أن الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد ، من أصحاب البطاقات التموينية ، هم المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعي ، ومعاش السادات ، ومعاش مبارك ، ومعاش تكافل وكرامة ، إضافة إلى الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة ، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة ، والقصر من الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت ، والعمالة الموسمية المؤقتة ، بموجب بحث اجتماعي بدخلهم ، وبحد أقصى 2000 جنيه مصري.