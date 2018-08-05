جهاز التنظيم والإدارة يدرس اقتراح باعتماد 4 أيام عمل للموظفين وثلاثة أيام إجازة

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يدرس جهاز التنظيم والإدارة عدد من المقترحات التى أصدرها الدكتور “مصطفي مدبولي” الذي يشغل منصب رئيس الوزراء ، ومن أهم هذه المقترحات تقليص عدد أيام العمل للعاملين في عدد من الجهات الإدارية بالدولة وذلك دون تخفيض أجورهم، ومن المقرر أن تقوم لجنة الدراسة بعرض النتائج الخاصة بها علي رئيس الوزراء خلال الشهر الجاري.

وأكد مصدر مسئول بجهاز التنظيم والإدارة أن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور “صالح الشيخ” الذي يشغل منصب رئيس جهاز التنظيم والإدارة والتي من شأنها تقليص عدد أيام وساعات العمل للعاملين بعدد من الجهات الإدارية بالدولة وذلك دون المساس بأجور العاملين، وهو أن تكون عدد أيام الإجازات 3 أيام فقط، و 4 أيام للعمل هذا مع فلرض ساعات عمل زيادة أو تقسيم العمل إلى نظام الشفتات.

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وأضاف المصدر خلال لقاء له على إحدى القنوات الفضائية أن الهدف من هذا القرار هو تخفيف حالة الزحام المروري التي تشهده الشوارع بصورة يومية، مؤكداً إلى أن هناك العديد من الاقتراحات التي يتم دراستها وعرضها على رئيس الوزراء خلال الفترة القادمة.

وأكد المصدر خلال نهاية حديثه أن هذا الاقتراح لم يتم اعتماده حتى الآن، وأن الأمر متوقف على تقرير اللجنة المختصة بهذا الأمر، ثم عرضها على جهات التنفيذ.

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