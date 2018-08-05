التموين: السماح لأصحاب بطاقات التموين بدل التالف أو الفاقد بإضافة المواليد

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أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي قرارا وزاريًا، يسمح لأصحاب بطاقات التموين بدل التالف أو الفاقد أو بطاقات الفصل الاجتماعى أو البطاقات الجديدة، والذى تقدم أصحابها بطلبات الى مكاتب التموين لاستخراجها ،ومازالت تحت الطبع بإضافة المواليد الجديدة على هذه البطاقات بشرط الموافقة على هذه الطبات، وذلك تسهيلا على المواطنين الذى تقدمو لاستخراج البطاقات.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أنه سيتم إضافة المواليد على بطاقة تموين الجد فى حالة إذا كان الأب مستفيد ومستحق للصرف فى بطاقة ذويه التموينية، وكذلك عدم مواليد على بطاقة الجد للأم إلا فى حالة إذا كانت الأم مستفيدة ومستحقة للصرف فى بطاقة ذويها التموينية، إذا كانت أرملة أو مطلقة، كما يتم إضافة الأبناء المستحقين للإضافة للبطاقات التموينية التى تم تنفيذ طلب لها النظام “بدل فاقد، تالف، فصل اجتماعى، بطاقات مستجد طبقا للقرار 178 لسنه 2017 والتى تم الموافقة.

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وبالفعل فتحت مكاتب التموين في فتح أبوابها للمواطنين الراغبين فى ملء الاستمارات لإضافة المواليد اعتبارا من أالأربعاء الماضي الموافق أول شهر أغسطس، على أن يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، على ألا يتجاوز عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم على بطاقة التموين عن ثلاثة أفراد.

أما بالنسبة للمواليد الجديدة الذى سيتم إضافتهم على البطاقات هى مواليد من 1/1 /2006 وحتى 31/12/2015.

وأوضح القرار، على أن الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجديدة من أصحاب البطاقات التموينية، هم الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والقٌصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت، والعمالة الموسمية المؤقتة ولكن بموجب بحث اجتماعى بدخلهم وبحد أقصى 2000 جنيه.