تحذيرات من الأوقاف للأئمة والحجاج خلال موسم حج 1439 هـ

Advertisements

أعلن وزير الأوقاف المصرية الدكتور مختار جمعة عن مطالبته إلى جميع الأئمة بشراء “صكوك الأضحية” من جهات معتمدة تكون تحت إشراف السلطات السعودية، وشدد على عدم الفصال أثناء شراء صكوك الأضحية، موضحاً “هذه المسائل لا تصح من الجهات الرسمية”.

وأشار الدكتور مختار جمعة خلال لقائه مع “عمر مروان” وزير شؤون مجلس النواب المصري ورئيس بعثة الحج قائلاً “كل ما تصدره المملكة العربية السعودية واجب الاتباع، من طرق وتعليمات لنكون نموذج شديد الرقي لفهم الدين واتباع القانون هناك واجب”.

Advertisements

وأكد “ثقة السعودية في علماء مصر ووزارة الأوقاف، فنحن البعثة الوحيدة التي يسمح لها باصطحاب علماء، وخصوصاً أن البعثة المصرية هناك تخدم على أهداف سلطات المملكة العربية السعودية موجهاً الشركة لها على ما تقوم به من خدمة الحجاج”.

وأضاف وزير الأوقاف “أن من يسافر لبعثة الحج لابد أن يكون سفيراً محترمًا لبلده وعلى قدر المسئولية”، وأشار “أن إصدار بعض السلوكيات من الحجاج بما يعكس صورة سلبية مرفوضة تماماً، ونبّهنا الذين يقومون بالتوعية في المطارات والمرافقين للحجاج بتوعية الحجيج خصوصا لكن من يجد اللُقطَة عليه الذهاب لتسليمها لأمن الحرم، ولا نتعامل معها بحسن نية”.

وأكد “أنه غير مسموح بالكلام في السياسة نهائياً، لأنه من السمو عدم الدخول في أي محادثات سياسية على الإطلاق مع حجاج الوفود الأخرى، وترك الجدل”، وتابع “منهجنا التيسير في الحج، وكتاب التيسير في الحج من أجل التيسير على الحجاج، وليس قرآناً أنزل، وما نسعى إليه التيسير المنضبط بضوابط الشرع، ليأتي الحج العبادة على أكمل وجه”.

كما طالب وزير شؤون مجلس النواب المصري الوزير “عمرو مروان” بضرورة وجود واعظات ليصاحبن بعثة الحج في موسم الحج القادم إلى جانب الأئمة من أجل توعية الحجاج من النساء.

وأعلن خلال لقائه مع ويزر الأوقاف “إن أهمية الحج هي الثمرة المطلوبة منه، وهي القبول، والسلوكيات الصحيحة مطلوبة، وهامة جداَّ خصوصاً أثناء الزحام، وعدم الصوت العالي، والالتزام بالحديث القائم على أعمال الخدمة”.

أقرا المزيد إليكم 8 أمور يجب الانتباه إليها أثناء آداء مناسك الحج وحذرت منها الإفتاء