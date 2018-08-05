القوى العاملة تدرس تطبيق مساعدة للعمالة الغير منتظمة.. إليكم التفاصيل

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تحرص وزارة القوى العاملة على العمل على توفير العديد من الفرص للعمالة الغير منتظمة من أجل العمل على تخفيف الأعباء الحياتية عن تلك الفئة من العمالة، وذلك عن طريق تقنين أوضاع العمالة الغير منتظمة، وعمل قاعدة بيانات لهم من أجل العمل على توفير “خدمات التأمين على الحياة”، إلى جانب ضمان استقرار تلك العائلات.

وقد أعلن رئيس النقابة العامة للاتصالات ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إبراهيم هيكل قائلاً “إن هناك توجهاً عالمياً من أجل تقنين أوضاع العمالة الغير منتظمة”، وأوضح أن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي يولي اهتمام كبير للعمالة الغير منتظمة وتم إدراج شهادة أمان المصريين لتلك النوعية من العمال.

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وأكد “أن وزارة القوى العاملة تقوم على دراسة تطبيق يعمل على توفير فرص عمل للعمالة الغير منتظمة”، وأكد “أن ذلك التطبيق يجب أن يكون مبسطاً وموثقاً ليضمن الأمان لكلا الطرفين”.

وأضاف “أن بعض الشركات تستغل العمال بطريقة غير قانونية، ولا تمنحهم أجراً مقابل العمل”، وأشار “أن تطبيق الفكرة تتيح العمل دون استغلال غير قانوني، ويجب فتح الأبواب لضم العمالة الغير منتظمة تحت مظلة واحدة تحميهم، وتطالب بحقوقهم”.

وأعلن رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد عبدالفتاح فكري “إن وزارة القوى العاملة تقوم بمجهودات كبيرة لعمل قاعدة بيانات للعمالة الغير منتظمة، من أجل تقنين أوضاعهم وتقديم يد العون لهم”، وأكد “إن الوزارة تسعى لعمل تطبيق يضمن للعمالة الغير منتظمة فرص عمل جديد للتعاون بين المواطنين”.

وأضاف “أن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي يهتم بالعمال بشكل كبير، وإن شهادة أمان المصريين عملت حالة من الاستقرار للعمالة الغير منتظمة، وإن وزارة القوى العاملة تقوم على دراسة عمل تطبيق من أجل توفير فرص عمل لتلك النوعية من العمالة”.

وأعلن رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي ونائب رئيس اتحاد العمال لنقابات عمال مصر “سعيد النقيب” قائلاً “أن الاتحاد يرحب بالباعة الجائلين، ولا توجد مشكلة في انضمامهم للاتحاد”، وأكد “إن الاتحاد هو الدرع والسيف للعمال أجمعين”.

وأضاف “أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ينظر للعمالة الغير منتظمة ويحرص على حمايتهم”، وأكد أن أولى خطوات السيد الرئيس في حماية تلك النوعية من العمالة هي إطلاق شهادة أمان المصريين.

وأوضح “أن وزارة القوى العاملة تهدف إلى تحسين أوضاع العمالة بشتى الطرق، حيث أنها تقوم بدراسة عمل تطبيق لتوفير فرص عمل للعمالة الغير منتظمة مع المواطنين، وعمل قاعدة بيانات لهم”.

وشدد رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي “أن العمل على تسليط الضوء على مشاكل العمالة الغير منتظمة سوف يعمل على تقديم الدعم لهم إلى جانب العمل على تحسين أوضاع تلك النوعية من العمالة في أمورها الحياتية والمعيشية”.

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