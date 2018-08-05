أوقاف القليوبية تعلن على شروط بيع الوحدات السكنية التابعة لها

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صرحت هيئة الأوقاف المصرية التابعة لمحافظة القليوبية اليوم الموافق الأحد عن بيع وحدات سكنية تعود ملكيتها إلى الهيئة، وتلك الوحدات قائمة في “قسم ثاني قليوب”.

يبلغ عدد الوحدات السكنية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية إلى حوالي مائة وخمسين وحدة سكنية استثمارية تصل مساحة الوحدة بها إلى مائة وعشرة متر مربع.

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شروط الحصول على وحدات هيئة الأوقاف

وقد أعلنت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم “أن شروط التقديم للوحدات هي أن يتم سداد قيمة تصل إلى خمسة وعشرين في المئة من قيمة الوحدة السكنية، وتقسيط باقي المبلغ على أقساط لمدة تصل إلى 10 سنوات بفائدة 12 في المئة”.

أو أن يتم سداد قيمة مالية تصل إلى خمسين في المئة من قيمة الوحدة السكنية، والباقي سوف يتم تقسيطه على مدار ثلاث سنوات بدون الحصول على أي فائكة.

وقد أضاف البيان الصادر عن هيئة الأوقاف المصرية التابعة لمحافظة القليوبية “أنه من يرغب في الحصول على مزيد من المعلومات والاستفسارات عليه أن يتوجه إلى المنطقة القائمة فيها هيئة الأوقاف”.

وقد جاءت تلك التصريحات بعد لقاء عقد صباح اليوم بين محافظ القليوبية اللواء “محمود عشماوي” وبين رئيس هيئة الأوقاف المصرية المهندس سيد محروس بحضور مدير منظمة أوقاف القليوبية المهندس محمد مدبولي.

وقد تناول الاجتماع العديد من الفاعليات وعلى قائمته مناقشة البدء في عمل رسومات تنفيذية ودراسات جدوى لعدد من قطع الأراضي التي تعود ملكيتها إلى وزارة الأوقاف المصرية.

وقد تم أيضا مناقشة إقامة مدارس على بعض من الأراضي التابعة للأوقاف في عدد من المدن والمراكز التي هي بحاجة إلى مدارس، والعمل على بناء “سوق حضاري على أرض الأوقاف بقليوب”.

كما تضمن الاجتماع أيضاً مناقشة إقامة مستشفى عسكرية على قطعة أرض تابعة للأوقاف ببنها على مساحة إجمالية تصل إلى ثلاثة آلاف متر تقوم ببنائها القوات المسلحة من أجل خدمة أهالي محافظة القليوبية بالتعاون مع “هيئة الأوقاف المصرية”.

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