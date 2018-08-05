انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات الثلاثاء المقبل

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أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بفتح باب تنسيق القبول للجامعات للمرحلة الثالثة والأخيرة، أمام باق الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسي 2017 – 2018، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني للوزارة ((www.Tansik.Egypt.gov.eg).

وأكدت الوزارة في بيان صادر منذ قليل، أن موعد التسجيل سيبدأ صباح يوم الثلاثاء القادم، 7 أغسطس، حتى مساء الخميس 9 أغسطس 2018، على أن يتم إعلان نتائجهم مع باقي الطلاب الناجحين بالدور الثاني للثانوية العامة “المرحلة الثالثة”.

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وكان وزير التعليم العالي، د.خالد عبد الغفار، قد عقد الأثنين 30 يوليو، مؤتمرا صحفيا، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، كما تم إعلان كافة التفاصيل والأرقام الخاصة بالأماكن المتاحة في المعاهد والكليات والمعاهد العليا، بالإضافة إلى إعلان موعد المرحلة الثالثة من التنسيق وتحويلات تقليل الاغتراب.

وفي سياق متصل، كان الدكتور رضا السيد حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، أن لجان النظام والمراقبة بكافة القطاعات على مستوى الجمهورية ما تزال تواصل استقبال تظلمات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2017 – 2018.وفقا للإجراءات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.

وأضاف حجازي في تصريحات صحفية سابقة، أن حصيلة عدد التظلمات التى تقدم بها الطلاب منذ بدايتها في منتصف يوليو الماضي وحتى أول أغسطس، قد وصل إلى 107 آلاف و283 طالبا وطالبة.

يذكر أن أعمال المرحلة الثانية من تنسيق القبول للطلاب الناجحين في الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والأدبية، قد انطلقت في شهر يوليو الماضي، واستمرت لمدة 5 أيام، بإجمالي عدد طلاب المرحلة الثانية 197 ألفا و923 طالبا وطالبة، وكان تنسيق قبول طلاب الشعبة العلمية بحد أدنى 320 درجة فأكثر بنسبة 78.05%، والشعبة الأدبية بحد أدنى 285 درجة فأكثر أي بنسبة 69.51% لأقل من 328 درجة.