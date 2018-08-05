تعرف على 8 أفلام تنافس على كعكة إيردات عيد الأضحي

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الكل ينتظر سباق أفلام عيد الأضحى المقبل بفارغ الصبر والذي من المقرر أن يشهد تنافس 8 أفلام دفعة واحدة، وهو الأمر الذي يستلزم منا الإشادة بالقائمين على صناعة السينما، خصوصًا وأن هذه الأفلام التي سيتم طرحها بدور العرض خلال موسم عيد الأضحى تتسم بالتنوع فهي ما بين التراجيديا والأكشن والكوميدى واإثارة والتشويق والرعب.

ويعد هذا الموسم إستثنائيًا، خاصة أنه من المواسم القليلة التى يطرح خلالها 8 افلام مختلفة، حيث من المتعارف عليه أن يكون الموسم الواحد يحمل 5 او 6 افلام على أقصى تقدير، وجاء ذلك نظرًا لعدة تأجيلات لأكثر من فيلم مثل تراب الماس والديزل وبيكيا.

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وخلال السطور المقبلة يستعرض موقع “مصر 365” الـ 8 أفلام المشاركة فى موسم عيد الأضحى وهى كالتالى:

1 – فيلم “الديزل”

فيلم “الديزل”، بطولة محمد رمضان، فتحى عبد الوهاب، ياسمين صبرى، هنا شيحة، محمد ثروت، شيماء سيف، تامر هجرس، تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، إخراج كريم السبكى.

تدور أحداث فيلم “الديزل” حول الدوبلير “بدر الديزل”، الذي يعيش فى حارة شعبية، ويمر بالعديد من المواقف، حيث يتعرف على نجمة سينمائية شهيرة “دنيا الصياد”، التي تعمل خطيبته عفاف مساعدة لها، وتتطور الأحداث وتتعرض عفاف للقتل، ويقرر الانتقام ممن قتلها.

2 – فيلم “الكويسين”

فيلم “الكويسين” بطولة النجوم أحمد فهمى، حسين فهمى، شيرين رضا، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، تارة عماد، أسماء أبو اليزيد، عمرو وهبة، وجيلان علاء، من تأليف أيمن وتار، وإنتاج “سينرجى فيلمز”، لمالكها تامر مرسى، ومديرها أحمد بدوى، وإخراج أحمد الجندى .

يعتبر هذا الفيلم هو التجربة الثانية للنجم أحمد فهميبعد انفصاله عن الثنائي الأخر شيكو وهشام ماجد، حيث قدم فيلمه الأول “كلب بلدي” والذي لاقى نجاحًا لا بأس به.

3 – فيلم “تراب الماس”

الفيلم عن الرواية الشهيرة التى كتبها المؤلف أحمد مراد، والتى تحمل نفس الإسم “تراب الماس” والتي حققت وما زالت تحقق أعلى المبيعات حتى الآن.

تدور أحداث الفيلن عن طه الذي يعيش حياة باهتة رتيبة، حيث يعمل كمندوب دعاية طبية في شركةٍ للأدوية. ولكنه يتمكن بلباقته الكبيرة ومظهره الجيد في أن يستميل أكبر الأطباء للأدوية التي يروج لها.

يعيش طه في المنزل يعيش بصحبة والده القعيد، عندما تحدث جريمة قتل غامضة، يتداعى عالم طه بأكمله إلى الأبد. ويبدأ هو في اكتشاف الكثير من الأسرار التي تدخل به إلى عالمٍ جديد قوامه الجريمة والفساد.

الفيلم بطولة كل من آسر ياسين ومنة شلبى وماجد الكدوانى وخالد الصاوى وشيرين رضا والنجم القدير عزت العلايلى، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

4 – فيلم “البدلة”

“البدلة” قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل، بطولة تامر حسنى، وأكرم حسنى، وأمينة خليل، وماجد المصرى، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوى، وحسن حسنى، ومى كساب، ومحمد ثروت، وطاهر أبو ليلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول ضابط شرطة يدعى اكرم (تامر حسني) يبحث عن ملف معين فتقع له العديد من المفارقات الكوميدية.

5 – فيلم “122”

وهو من أوائل الأفلام المصرية التى تصنف أفلاما للرعب والإثارة والتشويق، كذلك هو أول فيلم مصري يعرض بتقنية 4DX، وتدور أحداث فيلم “122” خلا ليلة دموية فى أكثر مكان من المفترض أن نشعر فيه بالأمان، حيث يكافح شاب وحبيبته، ليس للوصول إلى المستشفى، ولكن للهروب والنجاة منها.

الفيلم من إخراج ياسر الياسرى، وهى التجربة الأولى له وتأليف صلاح الجهينى، وبطولة أحمد الفيشاوى وأحمد داوود ومحمد ممدوح وأمينة خليل وطارق لطفي الذي يعود للسينما بعد قرابة الـ8 سنوات في تجربته الأخيرة بفيلم “بنتين من مصر” بالإضافة للممثل الصاعد محمود حجازي.

6 – فيلم “بيكيا”

وتدور قصة الفيلم حول شخصية “مصطفى”، الذى يجسده محمد رجب، يعمل باحثًا فى أدوية السرطان والإيدز، وتعلم منظمة دولية أن هناك باحثا مصريا لديه بحث يخلص البشرية من هذه الأمراض، فتحاول خطفه، فيضطر مصطفى للهرب، والتظاهر بفقدان الذاكرة، ويعيش داخل “مقلب زبالة وخردة”، لحين الانتهاء من البحث العلمى.

بطولة محمد رجب، وآيتن عامر، ومحمد لطفى، وميرنا جميل، وآخرون، تأليف محمد سمير مبروك، إخراج محمد حمدى، إنتاج أحمد السبكى.

7 – فيلم “بنى آدم”

فيلم “بنى آدم”، فكرة النجم يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال ويشارك فى بطولته دينا الشربينى وأحمد رزق ومحمود الجندى وهنا الزاهد وبيومى فؤاد ويصنف الفيلم من النوع الأكشن التشويقى الاجتماعى، وهو بمثابة عودة يوسف الشريف للسينما بعد غياب 9 سنوات بعد أن قدم فيلمه الأخير “العالمى”.

سيتم طرح الفيلم بدور العرض السينمائى فى موسم عيد الأضحى المقبل، ويظهر فيه الشريف بلوك جديد وشكل مميز، كما ظهر أحمد رزق وهو مكلف بالقبض على الشريف خلال الأحداث، كما يتضمن البرومو إثارة وتشويق وغموض.

وكان النجم يوسف الشريف قد قرر الغياب عن دراما رمضان الماضى لرغبته فى تقديم فيلم قوى يعود به إلى السينما على أن يعود الى الدراما فى رمضان المقبل، وكان آخر أعماله “كفر دلهاب” الذى تم عرضه العام الماضى، وشارك فى بطولته محمد رياض، روجينا، سهر الصايغ، رامز أمير، هادى الجيار، أحمد سعيد عبد الغنى، مى القاضى، محمود حجازى وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال.

8 – سوق الجمعة

قامت الجهة المنتجه لفيلم سوق الجمعة بطرح البوستر الرسمي والنهائي للفيلم الذي سيعرض بدور العرض السينمائي خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

يعبر الفيلم عن الملحمة الشعبية “سوق الجمعة” وعرض البوستر الرسمي أكثر من 15 نجم ونجمة ، حيث يضم البوستر النهائي أبطال العمل الرئيسيين وهم عمرو عبدالجليل وصبرى فواز ودلال عبد العزيز وريهام عبد الغفور ومحمد لطفي وأحمد فتحي ونسرين أمين وسلوي محمد علي وسهر الصايغ، ومحمد عز ومحمود حجازي ومحمد أحمد ماهر ونهى صالح وهو من قصة محمد الطحاوي وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبدالعزير والذى تم اهداء العمل له، وغلب على البوستر الرسمى طابع شعبى حيث تم تصويره داخل حارة بسوق الجمعة.