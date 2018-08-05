تعرف على توقعات خبراء الأرصاد الجوية بشأن طقس غداً الإثنين 6/8/2018

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتهم لطقس الغد الموافق يوم الاثنين السادس من شهر أغسطس الجاري لعام 2018 أن تكون حالة الطقس معتدلاً على السواحل الشمالية للبلاد حارة على الوجه البحرية وشديدة الحرارة على محافظة القاهرة وجنوب البلاد خلال فترة النهار.

وأضاف خبراء الهيئة عن توقعاتهم لطقس الليل أن يكون لطيف على جميع أنحاء الجمهورية، وأن تقل الرؤية بسبب “الشبورة المائية” خلال ساعات الصباح على شمال البلاد، وأوضحوا أن هناك بعض من السحب المنخفضة سوف تظهر على السواحل الشمالية.

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وأضافوا أن حالة الرياح تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة إلى نشطة على محافظة جنوب سيناء، وخريج السويس مما يؤدى إلى اضطراب في “الملاحة البحرية” لتلك المناطق.

أما بالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فسوف تكون معتدلة غداً وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح سطحية شمالية غربية.

وأكدوا أن حالة البحر المتوسط سوف تكون معتدلة مع ارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف وحركة الرياح شمالية غربية أيضا.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الأثنين 6/8/2018

وقد أعلنوا عن توقعاتهم لدرجات الحرارة المتوقعة غداً على عدد من مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية:

محافظة القاهرة الصغرى 26 والعظمى 36.

محافظة الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 31.

محافظة وسط الدلتا الصغرى 25 والعظمى 35.

محافظة بلطيم الصغرى 25 والعظمى 35.

محافظة مرسى مطروح الصغرى 23 والعظمى 31.

محافظة السلوم الصغرى 23 والعظمى 32.

محافظة سيوة الصغرى 26 والعظمى 38.

محافظة بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 31.

محافظة دمياط الصغرى 25 والعظمى 31.

محافظة العريش الصغرى 24 والعظمى 33.

محافظة رفح الصغرى 23 والعظمى 33.

محافظة الإسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 35.

محافظة رأس سدر الصغرى 26 والعظمى 38.

محافظة السويس الصغرى 25 والعظمى 36.

محافظة نويبع الصغرى 28 والعظمى 38.

محافظة سانت كاترين الصغرى 22 والعظمى 33.

محافظة طابا الصغرى 26 والعظمى 36.

محافظة الطور الصغرى 27 والعظمى 36.

محافظة شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 38.

محافظة الغردقة الصغرى 29 والعظمى 36.

محافظة مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 36.

محافظة الفيوم الصغرى 25 والعظمى 37.

محافظة حلايب الصغرى 30 والعظمى 36.

محافظة رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 36.

محافظة شلاتين الصغرى 28 والعظمى 39.

محافظة الوادي الجديد الصغرى 27 والعظمى 42.

محافظة أبو سمبل الصغرى 30 والعظمى 43.

محافظة أسوان الصغرى 29 والعظمى 43.

محافظة الأقصر الصغرى 28 والعظمى 42.

محافظة أسيوط الصغرى 26 والعظمى 39.

محافظة سوهاج الصغرى 26 والعظمى 40.

محافظة المنيا الصغرى 25 والعظمى 38.

محافظة القاهرة الصغرى 26 والعظمى 36.

أقرا المزيد تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 4 أغسطس 2018