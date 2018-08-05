على جمعة: كل محتويات بيت الزوجية ملك للزوجة ما عدا ملابس وسلاح وكتب الزوج (فيديو)

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ذكر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن فقه الدين الإسلامي و دار الإفتاء والقضاء المصري، جميعهم استقروا على أن كل محتويات بيت الزوجية بعد الدخول، هو مِلك خالص للزوجة، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة أشياء فقط لا يمكن أن تمتلكها الزوجة.

وأضاف «جمعة» من خلال برنامج «والله أعلم»، المذاع على قناة سي بي سي الفضائية، أن هذه الاشياء الثلاثة تكمن في أولاً السلاح، فإذا كان هناك سلاح، فإنه يُنسب للرجل دون المرأة، وثانيًا الكُتب التي في تخصصه، بمعنى أنه إذا كان الرجل متخصصًا في الزراعة بينما الزوجة في طب الأسنان، فتكون كُتب الزراعة ملك للرجل حتى لو كانت زوجته هي من اشترتها بمالها الخاص، وثالثًا ملابس الرجل سواء الداخلية والخارجية هي ملك له.

وأوضح مفتي الجمهورية الأسبق، أن الأصل في هذه الأشياء الثلاثة أنها منسوبة للزوج، في حالة إذا لم تأت المرأة بقرائن وبراهين تثبت ملكيتها لها، مشددًا على قوله الأول بأن كل شيء في بيت الزوجية ما دون الثلاثة أشياء السالف ذكرها، هي مِلك خالص للزوجة.

وأشار جمعة أنه تأكيدًا لهذا المعنى سالف الذكر ، ولأن كثيرين يحاولون التملص من هذه الحقوق، فاخترع المصريون ما يُسمى بقائمة المنقولات الزوجية (القايمة).

واستطرد: قائمة المنقولات الزوجية (القايمة)، تشير إلى أن كل ما يحتويه بيت الزوجية من أشياء هي مِلك خالص للزوجة، لذا يكتبون فيها الذهب “الشبكة”، ويجعلونها أمانة تحت يد الزوج، لافتًا إلى أن تلاعب الزوج بهذه القائمة يكون خيانة للأمانة.

وأقر القضاء المصري مؤخرًا على اعتبار ذلك حتى ولو لم يكن هناك قائمة، فخفت المسألة، واستقر الفقه والقضاء على أن كل ما في بيت الزوجية هو للمرأة عدا السلاح وكتب الزوج وملابسه، بل وإذا كانت الزوجة تعمل بالرماية وكان ترخيص السلاح باسمها وملكها ، فتلك تعد قرينة تجعل السلاح مِلك لها أيضًا.

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