الصحة توصي بسحب 13 صنفًا من الأدوية لوجود شوائب مجهولة بها

Advertisements

أصدرت وزارة الصحة قرارًا، اليوم الأحد، يٌلزم بسحب 13 صنفًا جديدًا من الأدوية التي تحتوي على مادة “الفالسارتان” من الأسواق، وجددت وزارة الصحة تحذيراتها للمرضى من استخدام تلك الأدوية.

وجاء هذا القرار من الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، بسحب الأدوية بعد أن تمت مخاطبة المورد الهندي للمادة الخام لوزارة الصحة بالتحذير وسحب جميع الأدوية.

Advertisements

ويستند هذا القرار الصادر من وزارة الصحة ويحمل رقم “54” لسنة 2018، لتقارير صادرة عن الوكالة الأوروبية للأدوية، بسبب تلوث المادة الفعالة “الفالسارتان” والموردة من إحدى الشركات الصينية، بشائب غير متوقع ولا يفترض وجوده مع المادة الفعالة، وعلى الأرجح أن ذلك يرجع لتغييرات في تصنيع المادة الفعالة، يشكل خطرا محتملا بمرض السرطان.

جدير بالذكر أن مادة “فالسارتان” تستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم للحد من المضاعفات مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، كما يستخدم مع المرضى الذين لديهم قصور في القلب أو نوبة قلبية حديثة.

وإليكم يرصد موقع “مصر 365” قائمة بأسماء الأدوية والتي تحتوي على مادة “الفالسارتان” والواجب سحبها من الأسواق وهي:

1. Blokatens 5/160mg tab

2. Blokatens 10/160mg tab

3. Vasotec 80mg tab

4. Vasotec 160mg tab

5. Co-Vasotec 160/25mg tab

6. Co-Vasotec 160/12.5mg tab

7. Valsatens 40mg tab

8. Valsatens 80mg tab

9. Valsatens Plus 80/12.5mg tab

10. Valsatens Plus 160/12.5mg tab

11. Valsatens Plus 160/25mg tab

12. Alkapress Plus 10/160mg tab

13. Alkapress Plus 5/160mg tab

وطالبت وزارة الصحة الشركات المصنعة بتجميد الأرصدة الموجودة لديهم من هذه التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعه إلى الصيدليات لمخازن الشركة بجميه المحافظات، وإبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالأرصدة والمرتجعات، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شركات التوزيع حال مخالفة القرار.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة كانت قد أصدرت في منتصف الشهر الماضي، قرارًا بضبط وتحريز ما قد يوجد بالأسواق المحلية من الأصناف المحتوية على مادة فالسارتان alsartan، والتي شملت 14 صنفا.

واطلق المركز المصري للحق في الدواء التحذير ات للمواطنين من تناول تلك الأدوية والتي صدر القرار بسحبها من الأسواق، لوجود شوائب مجهولة ربما تتسبب في الإصابة بمرض السرطان، وطالبت الشركات بسرعة سحبها من الصيدليات