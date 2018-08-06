التموين تصدر قرار هام خاص بإضافة المواليد الجدد للعمالة المؤقتة والموسمية

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أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور “علي المصيلحي” قراره بالاتفاق مع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور “غادة والي”، في إطار سعي الحكومة للتيسير على المواطنين وبالتحديد من فئات محدودي الدخل والعمالة المؤقتة والعمالة الموسمية.

فقد تقرر أن يتم إلغاء إجراء “البحث الاجتماعي” التي من المفترض أن تقدم من قبل أصحاب العمالة المؤقتة والموسمية إلى طلبات مكاتب التموين من أجل إضافة مواليدهم إلى بطاقات الدعم السلعي.

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وكان من المفترض أن تقدم أصحاب العمالة المؤقتة والموسمية بحث اجتماعي عند إضافة أبنائهم إلى بطاقات الدعم السلعي، وتأتي تلك الخطوة في إطار سعي وزارة التموين والتجارة الداخلية للتخفيف على المواطنين.

وقد أعلن الدكتور “علي المصيلحي” في تصريحاته الخاصة بشروط وجود بحث اجتماعي للعمالة المؤقتة الموسمية، قد تم إلغاء ذلك الشروط بالتعاون مع الدكتورة “غادة والي”، وأكد قائلاً: على صاحب البطاقة الذي ينتمي إلى فئة العمالة الموسمية أن يتوجه إلى مكتب التموين لإضافة أبنائه تبعاً لقواعد القرار الوزاري دون تقديم بحث اجتماعي.

وقد أوضح الدكتور “علي مصيلحي” أنه سوف يتم إجراءات مراجعة بيانات العمالة الموسمية والمؤقتة عن طريق قاعدة البيانات الموجودة في وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتالي سوف تظهر جميع بيانات تلك الفئة، وأكد أن إلغاء قرار البحث الاجتماعي لتلك الفئة من العمالة يأتي في إطار التخفيف والتيسير عليهم.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الدكتور “علي المصيلحي” قد قام بإصدار قرار وزاري يحمل رقم تسعة عشر من شأن وضع ضوابط وآليات إضافة المواليد الجديدة على بطاقات الدعم السلعي اعتباراً من الأول من شهر أغسطس الجاري لعام 2018.

وتضمن القرار أن يتم البدء في تقديم استمارات إضافة المواليد الجدد اعتباراً من الأول من شهر أغسطس الجاري وحتى الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر القادم من العام الجاري، ولا يتجاوز عدد المواليد المضافين إلى بطاقة الدعم السلعي عن ثلاثة أفراد.

ويتم إضافة المواليد من مواليد الأول من شهر يناير لعام 2006 إلى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر لعام 2015، كما أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية العديد من التوجيهات إلى مديري المديريات ومكاتب التموين بمختلف المحافظات بشأن التيسير على المواطنين لإضافة أبنائهم على بطاقات الدعم السلعي.

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