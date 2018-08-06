5 مخالفات مرورية تعرض مرتكبها لغرامة 20 ألف جنيه

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أقر قانون المرور الجديد ، عقوبة مالية قدرها من 5 آلاف حتى 20 ألف جنيه ، وذلك لكل من يخالف القواعد المرورية ، ويعرض نفسه للمساءلة القانونية ، ورغم ذلك ، فلا يزال الخلاف مستمرا تحت قبة البرلمان على القانون ، حيث يعرض على عدة لجان ، حتى التوافق على مواده النهائية لإقراره.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، العقوبات التي قد تعرض مرتكبها إلى دفع غرامة.

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1. تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق ، دون تصريح.

2. قيادة السيارة دون رخصة.

3. عمل جراجات على الطريق ، وتخصيصها لانتظار السيارات أمام أي مبنى ، أو إنشاء مركزا لتعليم للقيادة دون تصريح من المرور.

4. عمل مطب صناعي ، أو غلق للطريق أو تضييق الشارع ، وعمل حفر أو ترك أجسام أو إنشاءات ، تعيق الطريق وتعرض حياة المواطنين للخطر.

5. تنظيم مواكب خاصة على الطرق ، دون تصريح مسبق من إدارة المرور ، مثل زفات الأفراح أو ارتكاب حادث مروري ، وعدم إبلاغ قائد المركبة عنه.

6. صدم المواطنين ، أو التسبب في حدوث إصابات أو وفيات ، وعدم الاهتمام بهم.

7. غلق الطريق أو اقتطاع أجزاء منه ، ما يؤدي بدوره ، إلى إعاقة حركة المرور.