كيف تحمي «الري» شواطئ مصر من التغيرات المناخية؟

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تنفذ وزارة الموارد المائية والري ، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي ، مشروعات عدة لحماية شواطئ مصر ، من آثار التغيرات المناخية ، وذلك على امتداد السواحل الشمالية والشرقية ، بهدف الحفاظ على هذه السواحل ، من التناحر والتآكل ، إضافة إلى مواجهة التداعيات المحتملة للتغيرات المناخية.

موقع «مصر 365» ، يرصد في تقريره التالي ، أنواع حماية الشواطئ التي تنفذها وزارة البيئة ، لحماية الشواطئ من آثار التغيرات المناخية.

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1. الحواجز الظاهرة

وهي عبارة عن بلوكات خرسانية على هيئة كتل ، تعمل على امتصاص طاقة الأمواج قبل وصولها إلى خط الشاطئ ، ويتم تكوين منطقة محمية خلفها ، واكتساب أراض جديدة ، وينفذ هذا النوع من الحماية في مدينة رأس البر ومحافظة بورسعيد.

2. الحواجز الغاطسة

تنفذ هذه الحواجز ، عن طريق استخدام طبقات من الأحجار المتدرجة والكتل الخرسانية ، تكون أقل من منسوب سطح البحر بنحو 50 سنتيمترا ، وعلى بعد 300 متر داخل البحر ، كي تحافظ على الشكل الجمالي للبحر.

3. الحائط البحري

يوجد هذا النوع من الحماية على خط الشاطئ ، حيث يعمل على امتصاص طاقة الأمواج التي تهاجم الشاطئ ، وتوقف تراجع خط الشاطئ ، ومن أمثلة ذلك ، الحائط البحري الموجود عند مصب فرعي النيل دمياط ورشيد.

4. الألسنة البحرية

هي امتداد من الأحجار والكتل الخرسانية داخل البحر ، تستخدم في البواغيز بهدف منع الترسيب داخلها ، مثل بواغز مثلث الديبة في عزبة البرج في دمياط ، وبواغز أشتوم الجميل 1 و 2 في بورسعيد ، وبواغيز البحيرات الشمالية.

5. التغذية بالرمال

تستخدم لتعويض الشواطئ التي تتعرض للنحر ، سواء من البحر أو من المحاجر ، وتنفذ أعمال تغذية بالرمال لمعظم الشواطئ المصرية ، خاصة في محافظة الإسكندرية ومدينة العريش.