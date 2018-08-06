تعرف على منافذ بيع كراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

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أعلنت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، بأنه بداية من الأمس الأحد الموافق 5 أغسطس، تم طرح كراسات الشروط الخاصة بحجز وحدات الإسكان الاجتماعى الحر، بمكاتب البريد المصرى المميكنة، مؤكدة أن بيع كراسات الشروط مستمر حتى يوم انتهاء التقديم، وهو الأربعاء الموافق 5/9/2018.

وأكدت مى عبدالحميد: أن كراسات الشروط الخاصة بحجز وحدات الإسكان الاجتماعى الحر، متوفرةفي عدد 202 مكتب بريد مميكن، وهي منتشرة في أماكن عدة وذلك كما يلى :-

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منطقة القطامية بمكاتب (التجمع الخامس – التجمع الأول – بدر – مدينتى – الشروق – السلام ثاني – النهضة – المجاورة 9 – العاشر تانى – القطامية).

منطقة حلوان بمكاتب (السادات – سادس – الصف – اطفيح – الاقواز – حلوان الحمامات – حدائق حلوان – حلوان الغربية – المجمع السكنى – كفر العلو).

منطقة جنوب القاهرة بمكاتب (باب اللوق – مجلس الشعب – القصر العينى – المعادى الجديدة – القلعه – منيل الروضة – السيدة زينب – المعادى – الهضبة الوسطى – باب الخلق).

منطقة شرق القاهرة بمكاتب (هليوبوليس غرب – مساكن مدينة نصر – العباسية أول – منشية البكرى – دير الملاك – هليوبوليس الحرية – الحى السادس – النزهة الجديدة – حدائق القبه – حلمية الزيتون).

منطقة وسط وشمال القاهرة مكاتب (القاهرة الرئيسى – الفجالة – شبرا مصر – الزمالك – الغورية – الأزهر – مساكن الترعة – الظاهر – الزاوية الحمراء – روض الفرج).

منطقة الجيزة بمكاتب (الأهرام – سنترال الهرم – الربيع الجيزى – المنيب – الجيزة أول – الأورمان – جامعة القاهرة – الدقي – العجوزة – المهندسين – إمبابة – المنيرة الغربية – مدينة العمال – ارض الجمعية – مجمع خدمات الوراق – زنين – مساكن كفر طهرمس – نادى الزمالك – نادى البنك الاهلى).

منطقة الفيوم بمكاتب (الفيوم الرئيسى – سنترال الفيوم – ابشواى الرئيسى – دار الرماد – الجون – سنورس الرئيسى – طامية الرئيسى – هوارة عدلان – فانوس – هوارة المقطع – اطسا فرعى).

منطقة شمال أكتوبر بمكاتب (6 اكتوبر الرئيسى – الحى الثالث – الحى السابع – وردان – ناهيا – منشأة القناطر – مجمع الخدمات – مدينة الفردوس – الحى المتميز – الجلاتمه – اوسيم – نادى اكتوبر – الحى السادس – الحى الأول زايد – المنطقة الصناعية – كرداسة – البراجيل – الشيخ الحصرى).

منطقة جنوب أكتوبر بمكاتب (منا الأمير – العياط – البدرشين – الواحات البحرية – شبرامنت – منيل شيحة – مزغونه).

منطقة برج العرب بمكاتب (المركز التكنولوجى – الحمام الرئيسى – العامرية – النوبارية – مينا البصل – الورديان – الهانوفيل – ابيس الثانية).

منطقة الاسكندرية بمكاتب (مركز حركة الاسكندرية – المنشية – اسكندرية – سيدى جابر – السراى – محطة الرمل – العطارين – امبروزو – تفتيش السيوف – العوايد).

منطقة البحيرة بمكاتب (دمنهور – ابوحمص – دلنجات – ايتاى – كوم حماده – كفر الدوار – ابوالمطامير – شبراخيت)،.

منطقة مطروح بمكاتب (الضبعة – العلمين – سيدى برانى – مطروح الرئيسى – مطروح فرعى).

منطقة أسيوط بمكاتب(أسيوط النموذجى – القرية التكنولوجية – البدارى – ساحل سليم – الخزان – أسيوط الجديدة – مبارك – منفلوط).

منطقة المنيا بمكاتب (المنيا الرئيسى – المنيا فرعى – المنيا محطة – المنيا الجديدة – الشباب والمستقبل – المنطقة الصناعية).

منطقة أسوان بمكاتب (كوم امبو – السبعين نصر – النوبه – كلابشه – دراو – ادفو – سلوا – اسوان – القيسارية– السيل).

منطقة قنا بمكاتب (قنا – ميدان المديرية – فقط – قوص – دشنا – نجع حمادى – فرشوط – ابوتشت – الوقف – نقادة).

منطقة الأقصر بمكاتب (الأقصر – العواميه – سيدى ابوالحجاج –الكرنك – الضبعية – القرنه – العديسات – ارمنت اسنا – الدير اسنا).

منطقة البحر الأحمر بمكاتب (الغردقة الرئيسى – الغردقة فرعى – ميناء الغردقة – سفاجا فرعى – بترول غارب – القصير الرئيسى – مرسى علم – الشلاتين – الجونه السياحى).

وبمنطقة سوهاج بمكاتب( سوهاج الرئيسى – سوهاج فرعى – ناصر سوهاج – جهينة – طما – صلاح سالم – شارع التحرير – المراغه – البليان – دار السلام – اخمين – جرجا – المنشأة – ساقلته).

وعن أولوية الحجز، أوضحت المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، أن اختيار الوحدة السكنية المراد شراؤها يتم من خلال أولوية الحجز بالموقع الإلكترونى بعد سداد مقدم جدية الحجز بأحد مكاتب البريد المصرى المميكن المشار إليها، وقد تم إتاحة كافة الوحدات السكنية المتاحة للحجز للمشروع بالموقع الرسمى للصندوق مع إمكانية الإطلاع على كافة البيانات الأساسية من حيث المواقع والعناوين وكود الحجز الخاص بكل وحدة سكنية على حدة من خلال الرابط www.mff.gov.eg.

وتابعت مى عبد الحميد أنه تم أعداد فيلم تسجيلى يوضح تفصيلاً خطوات الحجز بالموقع الإلكترونى الرسمى للصندوق من خلال الرابط https://youtu.be/Zx1l7UIi4aA.

وأعلنت أن إمكانية الحجز للوحدات السكنية سوف تتاح بدءا من يوم الأحد 12/8/2018، لذا ننصح المواطنين بالاستفادة من الفترة الحالية بالإطلاع على كافة الشروط والإجراءات وسداد مقدم جدية الحجز، وتسجيل حساب للمواطن على الموقع الإلكترونى الرسمى للصندوق والحصول على كود التفعيل الذى يتم إرساله على التليفون المحمول المسجل على الموقع، وذلك للراغبين فى حجز الوحدات السكنية والتقديم في الأسبوع القادم بحيث يتمكن المواطن الحاجز من التقديم فور فتح باب الحجز والحصول على أولوية فى اختيار الوحدات قبل نفاد الوحدات المتاحة.

وأشارت المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أن من لديه أي تساؤل أو استفسار من عملاء الصندوق عليه أن يتواصل مع مركز الاتصالات على الأرقام الحالية وهى 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول أو 090071117 من أى خط أرضى.