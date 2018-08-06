كل ما تريد معرفته عن حادث الدقي.. أسبابه وعدد المصابين

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أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية المصرية اليوم الاثنين: أن الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغ صباح اليوم الاثنين الموافق السادس من شهر أغسطس الجاري لعام 2018 يفيد باشتعال النيران بسيارة ملاكى فى مطلع كوبرى أكتوبر بمنطقة الدقي بدائرة قسم شرطة الدقي.

وفور تلقي البلاغ تم الدفع برجال الحماية المدنية ورجال الأجهزة الأمنية لفحص الحادث، والتي أوضحت أن المتسبب الأول في الحادث هو “ماس كهربائي” قد وقع بالسيارة، وقد امتد إلى خزان الوقود مما تسبب في اشتعال النيران في السيارة.

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وقد طالت النيران المشتعلة في السيارة سيارة أخرى ميكروباص” تصادف وجودها خلف السيارة التي اشتغلت فيها النيران، بالإضافة إلى سيارتين أخريين تصادف وجودها في نفس مكان الحادث.

وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أن الحادث قد تسبب في إصابة تسعة أشخاص، وقد قامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق.

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