14 معلومة عن خطة مصر لمواجهة «تغير المناخ»

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يتوقع خبراء المناخ ، تأثر منسوب مياه البحر في دلتا النيل ، الذي تعتمد عليه مصر بشكل كبير في الزراعة ، لذا ، تنفذ الحكومة المصرية ، مشروعات عدة لحماية الشواطئ من التغيرات المناخية في السواحل الشمالية ، تجنبا لتعرض البلاد للآثار السلبية لتغير المناخ ، حسب ما توقع البنك الدولي ، نظرا للزيادة السكانية المرتفعة في مصر ، إضافة إلى معدلات الفقر المتزايدة.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، مشروعات تنفذها الحكومة المصرية في الوقت الحالي ، لحماية الاستثمارات التي تتم في السواحل الشمالية.

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1. إنشاء سلسلة حواجز غاطسة ، لحماية طريق الكورنيش ، في المسافة من بئر مسعود حتى المحروسة ، وذلك بتكلفة تقدر بـ181 مليون جنيه.

2. تدعيم وتطوير أعمال الحماية ، أمام كورنيش المنشية ومحطة الرمل ، بتكلفة قدرها 103 ملايين جنيه.

3. تدعيم وتطوير أعمال الحماية لقلعة قايبتاي ، عن طريق إنشاء حاجز أمواج ، طوله 550 مترا في الناحية الغربية والشمالية من القلعة ، لمنع وصول النوات إلى القلعة ، وذلك بقيمة 235 مليون جنيه.

4. تدعيم الحائط الغربي في مدينة رشيد ، حيث تم تنفيذه في نهاية حقبة الثمانينيات ، وذلك بطول 1.5 كيلو متر غرب مصب فرع رشيد ، لحماية مدينة رشيد ، وذلك بتكلفة قدرها 53 مليون جنيه.

5. تنفيذ أعمال لحماية مدينة رأس البر ، حيث تم تنفيذ 9 حواجز.

6. تنفيذ عملية لحماية غرب لسان رأس البر ، عن طريق إعادة تدعيم وتأهيل للحواجز أرقام ( 3- 4 – 5) ، وحماية وتكريك مصب مصرف جمصة ، وذلك بتكلفة قدرها 129 مليون جنيه.

7. تنفيذ عملية غرب لسان رأس البر (6 – 7 – 8) ، عن طريق إعادة تأهيل وتدعيم الحواجز ، وذلك بتكلفة قدرها 62 مليون جنيه.

8. استكمال أعمال حماية الشريط الساحلي لبحيرة الملاحة ، وذلك بتكلفة تقدر بنحو 8 ملايين جنيه.

9. حماية وتنمية بحيرة المنزلة ، وذلك بتكلفة قدرها 42 مليون جنيه.

10. حماية وتطوير خليج مطروح ، وذلك بتكلفة قدرها 24 مليون جنيه ، فضلا عن حماية منطقة شاطئ الأوبيض ، وذلك بتكلفة قدرها 60 مليون جنيه.

11. حماية الطريق الساحلي (أبو رديس – الطور) في جنوب سيناء ، وذلك بتكلفة قدرها 3 ملايين وربع المليون جنيه.

12. تدعيم وإعادة تأهيل الحماية ، أمام طابية العبد في محافظة البحيرة.

12. حماية وتكريك بواغز أشتوم الجميل ، إضافة إلى إنشاء لسانين بحريين ، عند مدخل البواغز داخل البحر ، وذلك بتكلفة قدرها 33 مليون جنيه.

13. حماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية في بركة غليون ، وذلك بطول 4.5 كيلو متر ، على ساحل البحر المتوسط ، وذلك بتكلفة قدرها 97 مليون جنيه.

14. حماية مصب مصرف الغربية الرئيسي «كتشينر» ، عن طريق إنشاء 15 رأس حجرية بأطوال مختلفة ، فضلا عن تغذية الشاطئ بين الرؤوس في الرمال ، وذلك بتكلفة قدرها 24 مليون جنيه، وحماية شاطئ شرق مصرف «كتشينر» ، وذلك بتكلفة قدرها 19 مليون جنيه.