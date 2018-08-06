5 معلومات عن قناطر أسيوط الجديدة.. يفتتحها السيسي خلال يومين

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تستعد وزارة الموارد المائية والري ، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي ، لافتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة بعد يومين ، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، كل ما تريد معرفته عن قناطر أسيوط الجديدة ، وعن مميزاتها لمحافظات الوجه القبلي ، وذلك بعد انتهاء العمر الافتراضي للقناطر القديمة ، التي شُيّدت بين عامي 1898 و1903 ، حيث كانت عبارة عن مجموعة سدود على نهر النيل في أسيوط ، صممها المهندس البريطاني السير ويليام ويل كوكس ، الذي صمم كذلك سد أسوان وبناه.

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1. تخدم قناطر أسيوط الجديدة ، زمام مليون و650 ألف فدان في 5 محافظات ، بما يعادل نحو 20% من المساحة المزرعة في محافظات الجمهورية كافة.

2. تساهم قناطر أسيوط الجديدة ، في إنشاء محطة لتوليد طاقة كهرومائية نظيفة ، عن طريق 4 توربينات ، توفر نحو 15 مليون دولار سنويا.

3. تساهم القناطر الجديدة ، في إنشاء كوبري علوي ، يربط بين ضفتي النيل الشرقي والغربي ، ويضفي كذلك سيولة مرورية لمدينة أسيوط.

4. إنشاء هويسين من الدرجة الأولى ، وذلك لخدمة أغراض الملاحة ، فضلا عن تسهيل حركة الملاحة النهرية والتجارة في مجرى نهر النيل.

5. توفر قناطر أسيوط الجديدة ، منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية ، بغرض التحكم في التصرفات والمناسيب.