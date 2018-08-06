اليوم .. الحكومة تعقد اجتماع لضبط منظومة التغذية المدرسية

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يقوم رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” بعقد اجتماع من أجل متابعة الإجراءات المتخذة الخاصة بمنظومة التغذية المدرسية.

وتأتي فعاليات ذلك الاجتماع في إطار حرص الحكومة المصرية على أن تحقق “منظومة التغذية المدرسية” لجميع أهدافها في العمل على تقديم وجبة صحية لطلاب المدارس بمواصفات جيدة تعمل على تعزيز قدرتهم الاستيعابية.

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ومن المتعين أن يحضر فعاليات الاجتماع المنعقد اليوم كلاً من “محمد معيط” وزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة “غادة والي”، ووزير التنمية المحلية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعدد من ممثلي الجهات المعنية بهذا الأمر.

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