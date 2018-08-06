انطلاق الأوكازيون الصيفي.. و«التموين» تتوقع مشاركة 3500 شركة وتاجر

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، بدء العمل في الأوكازيون الصيفي ، اليوم الإثنين ، الموافق 6 أغسطس من العام الحالي 2018 ، ولمدة شهر كامل.

ويشهد الأوكازيون الصيفي ، عرض المنتجات والسلع التي تهم المواطنين ، بأسعار مخفضة ، وذلك للتخفيف عن كاهلهم ، حيث وجّه وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي ، بتشكيل مجموعات عمل ، تضم قطاع التجارة الداخلية ، وجهاز حماية المستهلك ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين ، للمرور على الأسواق والمولات التجارية الكبرى ، والتأكد من عروض تخفيضات الأسعار للمحلات المشاركة ، وذلك تجنبا لخداع المواطنين بالعروض الوهمية.

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وقال الدكتور علي المصيلحي ، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، تضبط المخالفين وتحرر محاضر ضدهم ، وتعرضها كذلك على النيابة العامة ، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيث تتوقع الوزارة ، وصول عدد المشاركين في الأوكازيون ، من 2500 وحتى 3500 شركة وتاجر ، من القطاعين العام والخاص ، وذلك بنسبة تخفيضات في الأسعار ، قد تبدأ من 5% وحتى 50% ، بغرض تشجيع المواطنين على الخروج للتسوق ، وتنشيط حركة المبيعات في الأسواق.