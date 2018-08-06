كل ما تريد معرفته عن الأوكازيون الصيفي

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، بدء العمل في الأوكازيون الصيفي ، اليوم الإثنين ، الموافق 6 أغسطس من العام الحالي 2018 ، ولمدة شهر كامل.

ويشهد الأوكازيون الصيفي ، عرض المنتجات والسلع التي تهم المواطنين ، بأسعار مخفضة ، وذلك للتخفيف عن كاهلهم ، حيث وجّه وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي ، بتشكيل مجموعات عمل ، تضم قطاع التجارة الداخلية ، وجهاز حماية المستهلك ، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين ، للمرور على الأسواق والمولات التجارية الكبرى ، والتأكد من عروض تخفيضات الأسعار للمحلات المشاركة ، وذلك تجنبا لخداع المواطنين بالعروض الوهمية.

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ويقدم موقع «مصر 365» ، معلومات مهمة عن الأوكازيون الصيفي ، وهي كالتالي:

1. يبدأ الأوكازيون الصيفي ، اعتبارا من اليوم الإثنين ، الموافق 6 أغسطس من العام الحالي 2018 ، ويستمر لمدة شهر.

2. المحلات التجارية التي ترغب في المشاركة بالأوكازيون ، عليها الحصول على موافقة مديرية التموين.

3. المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون ، لها الحرية في اختيار نسبة تخفيض أسعار السلع ، شرط أن يكون التخفيض حقيقيا ، وأن تكون السلع المعروضة جيدة.

4. يجب أن تعلن الجهات المشاركة في الأوكازيون ، ثمن السلع المعروضة للبيع ، قبل وبعد التخفيض ، كي يتأكد المشتري من حقيقة التخفيض.

5. تتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، تشكيل مجموعات عمل للمرور على المحلات المشاركة في الأوكازيون ، للتأكد من جدية العروض وتخفيضات الأسعار.

6. بإمكان المواطنين الإبلاغ عن المحلات التي تقدم عروضا وهمية ، عن طريق جهاز حماية المستهلك ، وذلك على الرقم 19580.