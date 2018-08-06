مدبولي: زيادة الميزانية المخصصة للتغذية المدرسية لتصل لـ 972 مليون جنيه

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ناقش المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التجهيزات والترتيبات اللازمة بخصوص، بدء البرنامج القومي للتغذية المدرسية للعام الدراسي 2018/2019، كان هذا خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء وبحضور كلًا من وزراء التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الصحة والسكان، والتنمية المحلية، وممثلي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء، على أن برنامج التغذية المدرسية الذي من المقرر البدء فيه في العام الدراسي المقبل 2018-2019، يمثل أحد الأدوات الأساسية للحماية الاجتماعية وركيزة رئيسية لشبكة الأمان الاجتماعي، كذلك يعتبر عنصراً أساسياً لأي نظام تعليمي فعال، في ضوء تأثيراته الإيجابية على الصحة وتغذية الأطفال وعلى انتظامهم بالمدارس وقدرتهم على التحصيل.

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وشدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، على أهمية التأكد من صحة ودقة وسلامة الإجراءات وآليات التنفيذ بمختلف مراحل برنامج التغذية المدرسية، خصوصًا وأن هذا يساهم في زيادة ضبط المنظومة، كما أمر بزيادة المبالغ المخصصة ببند التغذية المدرسية لهذا العام، والعمل على التطوير المستمر للمنظو، مة، وذلك على النحو الذي يحقق الأهداف المرجوة منها في تلبية متطلبات الطلاب في وجبة مدرسية صحية ومتكاملة.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض كافة الجوانب المتعلقة ببرنامج التغذية المدرسية، والذي تقدر تكلفته بنحو 972 مليون جنيه، ويستفيد منه حوالي 11 مليون و200 ألف تلميذ من مختلف المراحل التعليمية.

وخلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزراء التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الصحة والسكان، والتنمية المحلية، تم عرض المكونات الغذائية للوجبة الدراسية المقترحة لمختلف المراحل، والإجراءات المتخذة لمراعاة سلامة الوجبة وتوافر القيمة الغذائية اللازمة بها، بالإضافة إلى الاتفاقات مع الموردين، والخطوات الخاصة بالتأكد من إجراءات النقل والتوزيع وسلامة التخزين، فضلاً عن ضمان آليات المتابعة والتقييم لمختلف مراحل تداول الوجبة المدرسية، وتفعيل المشاركة المجتمعية في هذه المنظومة.

وعقب الاجتماع صرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم التطرق إلى ما تم تنفيذه في إطار برنامج التغذية المدرسية سابقا، مشيرًا إلى أنه تم إعداد دراسة علمية لتحديد المكونات اللازمة للوجبة التى تلبى الاحتياجات التغذوية للطفل يومياً.

وأكد سلطان ، أن هيئة سلامة الغذاء أجرت تقييماً للمصانع والمطاحن المرشحة للمشاركة في توريد مكونات الوجبة الغذائية، كذلك تم تقييم كيفية القدرة على التخزين بالمدارس، متابعًا أن خلال الاجتماع أيضًا تم الاتفاق على أن تتقدم وزارة التربية والتعليم بمذكرة للعرض على مجلس الوزراء للإسناد المباشر للمصانع التي ستمنح حق توريد الوجبات المدرسية، والتي بالطبع حاصلة على شهادة مطابقة للمواصفات من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهو ما تم في العام الماضي بهدف سرعة تدبير احتياجات المنظومة.